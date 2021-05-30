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Adıyaman'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı!

Adıyaman'da motosikletin çocuk bisikletliye çarpması sonucu meydana gelen kazada bisikletteki küçük çocuk yaralandı.

30 Mayıs 2021 Pazar 00:20
Adıyaman'da motosiklet ile bisiklet çarpıştı: 1 yaralı!
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Adıyaman’da motosikletin bisiklete çarpması sonucu meydana gelen trafik kazası sonucunda bisiklet sürücüsü çocuk yaralandı. Yaşanan olayda Abuzer D. Kontrolündeki 07 NUL 51 plakalı motosiklet, Siteler Mahallesi’nde Yusuf Arda D’nin (7) kullanıldığı bisiklet ile çarpıştı. Yaşanan kazada bisiklet sürücüsü Yusuf Arda D. Yaralandı. Yaşanan kazanın çevredeki vatandaşlar tarafından ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesinin ardından ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Hastaneye kaldırılan küçük çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.


Son Güncelleme: 30.05.2021 00:20
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanBisiklet KazasıMotosiklet Kazası
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