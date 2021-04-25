Adıyaman'da kadına şiddeti engellemek isteyen genç darp edildi!

ilinde bir grup şahıs tarafından darp edilen kadını kurtarmak isteyen genç yine aynı kişiler tarafından saldırıya uğradı.

Yaşanan olay Adıyaman ilinin Karapınar Mahallesi Karapınar Caddesi üzerinde bir kadının darp edildiğini fark eden Y.G. isimli genç darp edilen kadını kurtarmak istedi. Araya giren Y.G.'ye kadına şiddet uygulayan şahıs ile şahsın yakınları saldırmaya başladı. Olayı gören mahalle sakinleri koronavirüs salgını kapsamında sokağa çıkma kısıtlamasından dolayı kaldıkları evlerinden olayın yaşandığı yere doğru gitti. Mahalle sakinlerinin geldiğini gören kimliği belirsiz şahıslar dövkleri kadını da araçlarına zorla bindirerek olay yerinde hızla kaçtılar. Yaşanan olayın ihbar edilmesi üzerine olay yerine gelen polis ekipleri, kadını sokak ortasında döven ve olaya müdahale etmeye çalışan Y.G. isimli gence saldıran kimliği belirsiz şahısların yakalanmaları için çalışmalar başlattı.