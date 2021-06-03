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Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı!

Adıyaman-Gölbaşı karayolunda iki otomobilin çarpışması sonucu meydana gelen trafik kazasında iki araç içerisinde bulunan sürücülerle beraber 6 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

03 Haziran 2021 Perşembe 23:17
Adıyaman'da iki otomobilin çarpışması sonucu 8 kişi yaralandı!
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Adıyaman’da iki otomobilin çarpışması sonucu yaşanan trafik kazasında 8 kişi yaralandı. Alınan bilgilere göre, Zeynel Arslan kontrolündeki 63 KR 491 plakalı Renault marka otomobil ile Vakkas Kaplan yönetimindeki 27 AG 627 plakalı Fiat marka otomobil, Adıyaman-Gölbaşı karayolu Şanlıurfa yol ayrımına yakın bir noktada çarpıştılar. Yaşanan kazanın şiddetiyle yol kenarında bulunan telefon direği zarar görürken, Vakkas Kaplan kontrolündeki otomobil yol kenarındaki buğday tarlasına girmesinin ardından durabildi. Yaşanan kazada otomobil sürücüleri Zeynel Arslan ve Vakkas Kaplan ile araçlarda yolcu olan Emre Arslan, Ali Karabudak, Gamze Kaplan, Elif Kaplan, Zeynal Kaplan ve Enes Karakuş kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yaşanan kazanın ihbar edilmesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini yaparak ambulanslarla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesi ile kent merkezindeki özel hastanelere yaralıların sevklerini sağladı. Yaşanan kazayla ilgili soruşturma devam ediyor.


Son Güncelleme: 03.06.2021 23:17
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKazaTrafik Kazası
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