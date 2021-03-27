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Adıyaman’da gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı

Adıyaman Kahta ilçesinde meydana gelen trafik kazasında 1 kişi hayatını kaybederken, 4 kişi ise yaralandı.

27 Mart 2021 Cumartesi 22:03
Adıyaman’da gerçekleşen trafik kazasında 1 kişi öldü 4 kişi yaralandı
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Adıyaman’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre akşam saatlerinde meydana gelen kazada Kahta Diyarbakır yolunun 37. Kilometresinde İsmail Yeni yönetimdeki hafif ticari araç direksiyon hakimiyetinin bir anda kaybedince şarampole yuvarlandı. Devrilen araçta bulunan İsmail Yeni ve 14 yaşındaki Fahri Yeni, Sedat Yeni, Mehmet Yeni ve Cengiz Kurt yaralandılar.

Yaşanan olayda kazaya şahit olan vatandaşlar olayı ihbar etmesiyle kaza yerine sağlık ekipleri ve polis ekipleri intikal etti. Sağlık ekipleri tarafından yaralılar hastaneye kaldırıldı. Yaralılardan Fahri Yeni hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Edinilen bilgilere göre yaralanan diğer kişilerin durumunun iyi olduğu öğrenildi. Öte yandan olay yerine gelen polis ekipleri kaza ile ilgili inceleme başlattı.



Son Güncelleme: 27.03.2021 22:03
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKaza
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