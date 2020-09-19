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Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç ışıklardaki motor ve araca çarptı! Olayda motor alev aldı!

Aracının park ettikten sonra el frenini çekmeyi unutan kişinin aracı hareket etmeye başladı. Işıklarda bekleyen motora çarparak durabilen araç motosikletin yanmasına sebep oldu.

19 Eylül 2020 Cumartesi 17:23
Adıyaman'da el freni çekilmeyen araç ışıklardaki motor ve araca çarptı! Olayda motor alev aldı!
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Adıyaman’ın Besni ilçesinde meydana gelen kazada aracının el frenini çekmeyen sürücünün aracı park halindeyken hareket etmeye başladı ve ışıklarda duran motosiklete çarptı. Araç sahibi araçtan indikten sonra aracının hareket ettiğini gördü. 600 metre kendi kendine hareket eden araç, ışıklarda duran motosiklete çarparak durdu. Motosiklet ve bir araca çarparak ancak durabilen araçta hasar meydana geldi.

Motosiklet sürücüsü olayı anlatırken, aracın kendine doğru geldiğini gördükten sonra motordan atlayarak kendini kurtardığını aktardı. Motordan inen kişi, aracın altında kalmaktan son anda kurtulurken, aracın çarptığı motor yanmaya başladı. İtfaiye ekipleri tarafından söndürülen motor kullanılmaz hale gelirken bölgede yol trafik polisleri tarafından kontrollü olarak trafiğe açıldı.  



Son Güncelleme: 19.09.2020 17:23
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKaza
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