Adıyaman’da ekinler ilaçlanıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sokağa çıkma yasağına tabii tutulmayan çiftçiler ekinlerini ilaçlamaya başladı. Ekinlerine bakabilmeleri için sokağa çıkma yasaklarına tabii tutulmayan çiftçiler ekinlerini korumak adına çalışmalara başladı. Bahar ayları git gide yaklaştıkça ekinlerin hastalıklarla ve yabani otlarla mücadeleleri başlıyor.

Ekinlerini yabani otlardan ve hastalıklardan korumak için çiftçiler ilaçlama yöntemine başvuruyor.veüretimi açısından Türkiye’nin en başarılı illerinden olan Adıyaman’da çiftçiler çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman’ın toplam 560bin dekar civarı arpa, 612 bin dekar civarı ise buğday üretimi yapmış oluşu duyanları şaşırtıyor.

Adıyaman’da yağışlara bu sene az rastlanılması nedeniyle ekinlerin yeterince verimli olamayacağı düşünülüyordu. Geçtiğimiz günlerde alınan bilgilere göre ekinlerin durumlarının gayet iyi olduğu ve bahar aylarında ortalama derecede yağış görüldüğü takdirde gayet yüksek bir verim elde edileceği söylendi.