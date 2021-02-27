İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel 2021 Şubat sonu ihtiyaç, konut ve taşıt kredisi faiz oranları açıklandı
Son Dakika
Ziraat, Vakıfbank ve Halkbank'ın güncel...
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi aydınlatan gizemli ışık ne?
Son Dakika
Karadeniz'e meteor mu düştü? Geceyi...
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı öncesi o ilaçları kullanmayın
Son Dakika
Kovid-19 aşısı olacaklar dikkat! Aşı...
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği
Ereğli Demir Çelik'te Yönetim Değişikliği

Adıyaman’da ekinler ilaçlanıyor

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde bahar zamanları yaklaştığı için birçok ekin ilaçlanıyor. Çiftçiler ekinlerini hastalıklardan ve yabani otlardan korumak için ilaçlama yolunu tercih ediyor.

27 Şubat 2021 Cumartesi 16:58
Adıyaman’da ekinler ilaçlanıyor
Takip Et:

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde sokağa çıkma yasağına tabii tutulmayan çiftçiler ekinlerini ilaçlamaya başladı. Ekinlerine bakabilmeleri için sokağa çıkma yasaklarına tabii tutulmayan çiftçiler ekinlerini korumak adına çalışmalara başladı. Bahar ayları git gide yaklaştıkça ekinlerin hastalıklarla ve yabani otlarla mücadeleleri başlıyor.

Ekinlerini yabani otlardan ve hastalıklardan korumak için çiftçiler ilaçlama yöntemine başvuruyor. Buğday ve arpa üretimi açısından Türkiye’nin en başarılı illerinden olan Adıyaman’da çiftçiler çalışmalarını sürdürüyor. Adıyaman’ın toplam 560bin dekar civarı arpa, 612 bin dekar civarı ise buğday üretimi yapmış oluşu duyanları şaşırtıyor. 

Adıyaman’da yağışlara bu sene az rastlanılması nedeniyle ekinlerin yeterince verimli olamayacağı düşünülüyordu. Geçtiğimiz günlerde alınan bilgilere göre ekinlerin durumlarının gayet iyi olduğu ve bahar aylarında ortalama derecede yağış görüldüğü takdirde gayet yüksek bir verim elde edileceği söylendi.



Son Güncelleme: 27.02.2021 16:58
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdıyamınKahtaBuğdayArpaçiftçiEkin
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
A101 BİM aktüel ürünleri kataloğunda neler var? 2-4 Mart tarihlerinde A101 BİM aktüel ürünleri neler? A101 BİM Aktüel ürünler...
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Sağlık Bakanlığı kafe ve restoranların ne zaman açılacağı belli oldu mu? Yerinde karar nedir? Yeni normalleşme süreci nasıl olacak?
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
Şehirlerarası kısıtlama seyahat izin belgesi nereden alınır? 2021 e-Devlet seyahat izin belgesi başvuru ekranı
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2 Mart Salı okullar açılacak mı? Hangi sınıflar eğitime başlayacak?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?
2021 Dini günler ne zaman? Kandil günleri hangi tarihlerde?

Popüler Haberler

2021 Ramazan ayı ne zaman başlayacak, ilk sahura ne zaman kalkılacak?
Süper Lig güncel puan durumu ve 5 haftalık fikstür
Bulaşık makinesinin ömrünü uzatacak kullanım ve temizlik ipuçları
Kefaret dizisi beğenildi mi, izlendi mi? Kefaret devam eder mi?
Yaralı Kalbim 26. bölüm fragmanı 1 Mart 2021 Pazartesi yeni bölüm özeti Kanal 7
SGK cenaze ve ölüm yardımları hangi durumlarda verilir? 2021 Sgk cenaze ödeneği nasıl alınır?
Malulen emekli olmak için aranan hastalıkların listesi güncellendi! 2021 Hangi hastalar malülen emekli olabilir?
Youtube kanal değerini ne belirler? #yil Youtube kanal satın alırken nelere dikkat etmeli?
Ankara'ya göktaşı mı düştü? 27 Şubat 2021 Ankara'ya Gök taşı düştüğü iddiası
Emekli maaşı yüksek olması için ne yapmalı? 2021 Emekli maaşını yüksek almanın yolları
Tek Yürek dizisi neden final yapıyor! Final tarihi ne zaman?
Sağlık çalışanlarına ek ücret ödemeleri ne zaman başlayacak? Sağlık çalışanlarına ne kadar ek ödeme yapılacak?
Evde kolay maske nasıl yapılır? Kolay ve pratik maske tarifi
Netflix Aşk 101 hangi lisede çekiliyor çekim yeri neresi?
Bir Aile Hikayesi Cem Neden Ayrıldı? Celil Nalçakan Neden Diziyi Bıraktı?
Kulüp dizisi oyuncu kadrosu ve karakterleri
Fizyoterapist 2021 yılında ne kadar maaş alıyor? Fizyoterapist görevleri nelerdir?
2021 ÇEV bursu başvurusu şartları ve başvuru detayları
Polonya asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
2021 en düşük memur maaşı ne kadar oldu? 2021 polis, öğretmen, hemşire güncel memur maaşları
Düşük faiz oranlarıyla konut kredisi veren bankalar hangileridir? 28 Şubat 2021 Pazar En uygun konut kredisi faizleri

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.