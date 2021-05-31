Adıyaman’da bir süredir kayıp olan kişi ağaca asılı olarak bulundu

Adıyaman’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Yaylakonak beldesinde yaşayan 21 yaşındaki Ali E. (21) adlı bir kişi evinden 10 gün önce ayrıldı. Kendisinden bir süre haber alınamayınca yakınları polise kayıp başvurusunda bulundu. İhbar üzerine Jandarma ve AFAD ekipleri, genç çocuğun bulunması için belde ve çevresinde arama bulma çalışmaları başlattı. Yapılan çalışmalarda iz takip köpekleri de yardım için kullanıldı.

GECE SAATLERİNDE ÇOBANLAR FARK ETTİ

Gece saatlerinde çobanlar, Yaylakonak beldesine 7 kilometre uzaklıkta bulunan kırsal alandaki bir ağaçta asılı bir kişi olduğunu fark ettiler ve durumu hemen jandarmaya bildirildi.

OLAY İLE İLGİLİ SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olay bölgesinde gelen Jandarma ekipleri yaptıkları kontrollerde asılı halde bulunan kişinin 10 gündür kayıp olan ve aranan Ali E. olduğu tespit edildi. Yapılan incelemelerinin ardından, Ali E.'nin cansız bedeni otopsi için morga kaldırıldı ve geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.

