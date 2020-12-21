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Adıyaman'da Balkondan düşen 23 yaşındaki Selda Avcı yaşamını yitirdi

Yaklaşık 1 ay evvel Adıyaman'da yaşadığı binanın balkonunda aşağı düşmüş ve ağır yaralı olarak kaldırıldığı hastanede tedavi altına alınmıştı. 7.kattan aşağı düşen kadın bugün tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti.

21 Aralık 2020 Pazartesi 23:05
Adıyaman'da Balkondan düşen 23 yaşındaki Selda Avcı yaşamını yitirdi
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Üzücü olay bundan yaklaşık 1 ay evvel Adıyaman'da meydana geldi.

Gelen bilgilere göre Adıyaman'da hayatını sürdüren 23 yaşındaki Selda Avcı, bundan 1 ay evvel yaşadığı evinin balkonundan dengesini kaybederek zemine düştü. Olayı gören komşuları durumu hemen polis ve 112 sağlık ekiplerine ihbar etti ve kısa süre içinde ekipler olay yerine intikal etti.

Gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk müdahale sonrasında 7.kattan aşağı düşen Avcı'yı ağır yaralı olarak hastaneye kaldırdı.

30 GÜN SONRA YAŞAMINI YİTİRDİ

Genç kadın hastanede yapılan ilk müdahaleden sonra yoğun bakımda tedavi altına alındı., Avcı, yoğun bakımda süren 30 günlük tedavi sonrasında hayata tutunamadı.

23 yaşındaki genç kadının cansız bedeni, otopsi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna gönderildi.



Son Güncelleme: 21.12.2020 23:05
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Anahtar Kelimeler:
Selda AvcıAdıyaman
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