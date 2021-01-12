Adıyaman'da askerlik nasıldır?

Heyecanla beklenen askerlik alım sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler askerlik yapacakları şehirleri araştırıyorlar. Bizde farklı farklı şehirlerde vatani görevini tamamlayacak olan gençler için bu haberimizde Adıyaman şehrinde askerlik yapacaklar için şehir hakkında ki bilgilere yer verdik.

Adıyaman Şehri Nasıldır?

Adıyaman İlinde Mevcut Olan Askeri Birlikler

Askerliklerini Adıyaman’da yapacak olan gençlerin aklına ilk olarak Adıyaman şehrinin hangi bölgede olduğu gelmektedir. Güneydoğuda olan Adıyaman gençler ve aileler tarafından endişeyle karşılanmaktadır. Fakat Adıyaman terör olaylarının çok yaygın olduğu bölgede bulunsa da terör olaylarının en az yaşandığı bir şehirdir. Nemrut Dağı, Perre Antik Kent ve Adıyaman müzesi gibi bir çok tarihi mekanı olan Adıyaman, hava açısından aşırı sıcak ve nemli olan olduğu için askerlerimizi bu konuda zorlayabilmektedir.

Jandarma dışında askeri birliği bulunmayan Adıyaman’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı olan Tut, Samsat, Gölbaşı, Besni, Sincik, Kahta, Çelikhan ve Gerger karakol komutanlıklarında askeri görevler yerine getirilmektedir.

Adıyaman’da Askeri Malzeme Satılan Bölgeler

Merkezden alışveriş yapacaklar Adıyaman’ın merkez çarşısından alışverişlerini yapabilirler. Alışverişlerini Adıyaman’ın ilçelerinden tamamlayacak olanlar ise Besni, Gerger, Menzil ve Gölbaşı çarşılarında bulunan askeri malzeme satan dükkanlardan alışveriş yapabilirler.

