Adıyaman'da askerlik nasıldır?

Heyecanla beklenen askerlik alım sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler askerlik yapacakları şehirleri araştırıyorlar. Bizde farklı farklı şehirlerde vatani görevini tamamlayacak olan gençler için bu haberimizde Adıyaman şehrinde askerlik yapacaklar için şehir hakkında ki bilgilere yer verdik.
Adıyaman Şehri Nasıldır?
Adıyaman İlinde Mevcut Olan Askeri Birlikler
Jandarma dışında askeri birliği bulunmayan Adıyaman’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı olan Tut, Samsat, Gölbaşı, Besni, Sincik, Kahta, Çelikhan ve Gerger karakol komutanlıklarında askeri görevler yerine getirilmektedir.
Adıyaman’da Askeri Malzeme Satılan Bölgeler
Merkezden alışveriş yapacaklar Adıyaman’ın merkez çarşısından alışverişlerini yapabilirler. Alışverişlerini Adıyaman’ın ilçelerinden tamamlayacak olanlar ise Besni, Gerger, Menzil ve Gölbaşı çarşılarında bulunan askeri malzeme satan dükkanlardan alışveriş yapabilirler.