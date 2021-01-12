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Adıyaman'da askerlik nasıldır?

24 Aralık 2020 tarihinde yapılan bu yılın son askerlik alımlarıyla birlikte vatani görevini yapacak olan gençler askerliklerini yapacakları illeri araştırmaya başladılar. Askerlik görevini Adıyaman’da yapacak gençler için, Adıyaman’da askerlik nasıldır? Adıyaman’da bulunan askeri birlikler nelerdir? Sorularının cevaplarına haberimizde yer verdik.

12 Ocak 2021 Salı 19:27
Adıyaman'da askerlik nasıldır?
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Heyecanla beklenen askerlik alım sonuçlarının açıklanmasının ardından gençler askerlik yapacakları şehirleri araştırıyorlar. Bizde farklı farklı şehirlerde vatani görevini tamamlayacak olan gençler için bu haberimizde Adıyaman şehrinde askerlik yapacaklar için şehir hakkında ki bilgilere yer verdik. 

Adıyaman Şehri Nasıldır?

Askerliklerini Adıyaman’da yapacak olan gençlerin aklına ilk olarak Adıyaman şehrinin hangi bölgede olduğu gelmektedir. Güneydoğuda olan Adıyaman gençler ve aileler tarafından endişeyle karşılanmaktadır. Fakat Adıyaman terör olaylarının çok yaygın olduğu bölgede bulunsa da terör olaylarının en az yaşandığı bir şehirdir. Nemrut Dağı, Perre Antik Kent ve Adıyaman müzesi gibi bir çok tarihi mekanı olan Adıyaman, hava açısından aşırı sıcak ve nemli olan olduğu için askerlerimizi bu konuda zorlayabilmektedir. 

Adıyaman İlinde Mevcut Olan Askeri Birlikler

Jandarma dışında askeri birliği bulunmayan Adıyaman’da İl Jandarma Komutanlığına bağlı olan Tut, Samsat, Gölbaşı, Besni, Sincik, Kahta, Çelikhan ve Gerger karakol komutanlıklarında askeri görevler yerine getirilmektedir. 

Adıyaman’da Askeri Malzeme Satılan Bölgeler

Merkezden alışveriş yapacaklar Adıyaman’ın merkez çarşısından alışverişlerini yapabilirler. Alışverişlerini Adıyaman’ın ilçelerinden tamamlayacak olanlar ise Besni, Gerger, Menzil ve Gölbaşı çarşılarında bulunan askeri malzeme satan dükkanlardan alışveriş yapabilirler.   



Son Güncelleme: 12.01.2021 19:27
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AdıyamanAskerlik
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