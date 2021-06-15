Adıyaman'da akrabalar arasında çıkan bıçaklı kavgada 3 kişi yaralandı!

’da akrabalar arasında çıkan tartışmanınya dönüşmesi sonucu 3 kişi yaralandı. Yaşanan olay, Fatih Mahallesi’nde akraba oldukları öğrenilen aileler arasında henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı tartışma çıktı. Yaşanan tartışmanın büyümesiyle bıçaklı kavgaya dönen olayda 3 kişi bıçakla yaralandı. Çevredeki vatandaşların yaşanan olayı ihbar etmeleri üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralıların ilk müdahalesini yapmasının ardından tedavilerinin devam ettirilmesi üzerine yaralıları ambulansla Adıyaman Eğitim ve Araştırma Hastanesine sevk etti. Olay yerinde ve hastanede güvenlik önlemi alan polis ekipleri kavgaya karışan kişilerin belirlenmesi için çalışma başlattı.