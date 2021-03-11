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Adıyaman’da 32 evde mutasyonlu koronavirüs!

Adıyaman’da 32 evde mutasyonlu koronavirüs görüldü. Çevredekilere yayılmaması için 32 ev karantina altına alındı.

11 Mart 2021 Perşembe 20:52
Adıyaman’da 32 evde mutasyonlu koronavirüs!
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Adıyaman’da mutasyonlu koronavirüs her geçen gün artmakta. Çok yüksek riskli bölge olarak görülen Adıyaman’da mutasyonlu koronavirüs görüldüğü gerekçesiyle toplam 32 ev karantina altına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında farklı mahallelerde yer alan 32 ev bir süre karantina altında kalacak. Durum üzerine tedbirlerin elden bırakılmayacağı, vatandaşların da kurallara uyarak davranmaları sonucunda koronavirüsün atlatılabileceği vurgulandı.



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:52
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKoronavirüsKarantinaçok Yüksek Riskli Bölge
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