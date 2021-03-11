Adıyaman’da 32 evde mutasyonlu koronavirüs!

’da mutasyonluher geçen gün artmakta. Çok yüksek riskli bölge olarak görülen Adıyaman’da mutasyonlu koronavirüs görüldüğü gerekçesiyle toplam 32 evaltına alındı. İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan kararlar kapsamında farklı mahallelerde yer alan 32 ev bir süre karantina altında kalacak. Durum üzerine tedbirlerin elden bırakılmayacağı, vatandaşların da kurallara uyarak davranmaları sonucunda koronavirüsün atlatılabileceği vurgulandı.