Adıyaman’da 2 hırsız suçüstü yakalandı

11 Mart 2021 Perşembe 20:43
Adıyaman
’ın Kahta
ilçesinde evlere soygun düzenlemekte olan 2 şahıs gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbarlar üzerine bir süredir aranmakta olan 2 soyguncu sonunda yakalandı. Fırat mahallesi Ebu Sadık caddesi
üzerinde bulunan evlerde hırsızlık
düzenleyen soyguncular, soygun sırasında mahallede bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. Kameraların araştırılması sonucunda kişilerin kimlikleri tespit edilip tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerin, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.
Son Güncelleme: 11.03.2021 20:43
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