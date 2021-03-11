Adıyaman’da 2 hırsız suçüstü yakalandı

’ınilçesinde evlere soygun düzenlemekte olan 2 şahıs gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbarlar üzerine bir süredir aranmakta olan 2 soyguncu sonunda yakalandı.üzerinde bulunan evlerdedüzenleyen soyguncular, soygun sırasında mahallede bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. Kameraların araştırılması sonucunda kişilerin kimlikleri tespit edilip tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerin, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.