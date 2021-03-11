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Adıyaman’da 2 hırsız suçüstü yakalandı

Adıyaman’ın Kahta ilçesinde hırsızlık yaptıklarından şüphelenilen 2 şahıs gözaltına alındı. Hırsızlar, güvenlik kameraları tarafından suçüstü yakalandı.

11 Mart 2021 Perşembe 20:43
Adıyaman’da 2 hırsız suçüstü yakalandı
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Adıyaman’ın Kahta ilçesinde evlere soygun düzenlemekte olan 2 şahıs gözaltına alındı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin aldığı ihbarlar üzerine bir süredir aranmakta olan 2 soyguncu sonunda yakalandı. Fırat mahallesi Ebu Sadık caddesi üzerinde bulunan evlerde hırsızlık düzenleyen soyguncular, soygun sırasında mahallede bulunan güvenlik kameralarına yakalandı. Kameraların araştırılması sonucunda kişilerin kimlikleri tespit edilip tutuklandı. İlçe Emniyet Müdürlüğü ekiplerin, zanlıların yakalanmasına yönelik çalışmalarına devam edeceğini duyurdu.



Son Güncelleme: 11.03.2021 20:43
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Anahtar Kelimeler:
AdıyamanKahtaHırsızlıkHırsızFırat MahallesiEbu Sadık Caddesi
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