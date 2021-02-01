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Adıyaman Kahta'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı!

Adıyaman Kahta ilçesinde aralarında husumet bulunan iki grup karşılaştıkları caddede kavgaya tutuştu. Çıkan kavga sonucu 2 kişi yaralanırken 1 kişi de göz altına alındı. Polis ekipleri kavganın ardından kaçan 3 kişi hakkında yakalama çalışmaları başlattı.

01 Şubat 2021 Pazartesi 19:25
Adıyaman Kahta'da iki grup arasında çıkan kavgada 2 kişi yaralandı!
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Adıyaman Kahta’da İki Grup Arasında Bıçaklı Kavga! 2 Yaralı!

Adıyaman ilinin Kahta ilçesinde iki grup arasında çıkan kavgada bıçaklar çekildi. Olayla ilgili 1 kişi de polis ekipleri tarafından gözaltına alındı.

Çıkan kavga, akşam saatleri sırasında Mustafa Kemal Caddesi'nde meydana geldi. Aralarında husumeti bulunan iki grup cadde üzerinde birbirleriyle karşılaştı. Birbirleriyle tartışan taraflar kısa bir süre sonra kavgaya tutuştu. Kavga sırasında Meki T. ve Emrah O. bıçakla yaraladı. Olayı gören vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine intikal eden polis ekipleri, kavgayı sonlandırırken, sağlık görevlileri de yaralanan kişileri ambulanslarla Kahta Devlet Hastanesi’ne tedavi altına alınmak üzere götürdü. Kavgaya karıştığı belirlenen ve ismi henüz açıklanmayan bir şüpheli şahıs gözaltına alınırken, olay yerinden kaçan diğer 3 kişi için de polis ekipleri yakalanmaları için çalışmalar başlattı.

İşte olaya ait görüntüler;



Son Güncelleme: 01.02.2021 19:25
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