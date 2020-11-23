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Adıyaman Devlet Hastanesi ne zaman hizmete açılacak?

Pandemiden dolayı her geçen dakika sağlık alanındaki olanaklara ihtiyaç olunduğu şu günlerde Adıyamanlılar yıkılan devlet hastanelerinin ne zaman açılacağını araştırmaktadır. Adıyaman Devlet Hastanesi ne zaman açılacak? Adıyaman'a yapılacak olan hastane kaç yataklı olacak?

23 Kasım 2020 Pazartesi 18:53
Adıyaman Devlet Hastanesi ne zaman hizmete açılacak?
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Adıyaman Devlet Hastanesi Ne Zaman Hizmete Başlayacak?


Temmuz ayında vatandaşlara hizmet vermesi beklenen 150 yataklı Adıyaman Devlet Hastanesi halen hizmete açılmadı. Tekrardan inşa edilmek için yıkılan hastanenin hala başlamayan yeniden yapım çalışmalarından dolayı Adıyamanlı vatandaşlar mağdur edildiklerini dile getirdiler.

CHP Adıyaman Milletvekili Abdurrahman Tutdere, TBMM'de Sağlık Bakanlığı bütçesi ele alınırken yaptığı konuşmada Adıyaman merkezde sadece bir hastane olduğunu dile getirerek, Kovid-19 hastalarıyla diğer hastaların aynı acili girişini kullanmalarını dile getirdi. Şehirdeki vatandaşların mağdur oldukları her açıdan görülmektedir.

Milletvekilleri tarafından tepkilere neden olan konunun fitilini ateşleyen konu ise Afrika’ya yapılan sağlık yatırımlarından Adıyaman’ın nasibini almamasıdır. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca’ya belirtilen durumlar içerisinde daha önceden yıkılan Adıyaman Devlet Hastanesi’nin yerine yapılması planlanan 150 yataklı devlet hastanesi bütün taleplere rağmen bu güne kadar yapılmadığı olmuştur.  Pandemiden dolayı Adıyaman’da başka hastaneler olmuş olsaydı koronavirüs şartlarının daha ağır olmayacağı da belirtilmiştir. Milletvekilleri bu sebeplerden dolayı Devlet hastanesinin yapımlarına bir an önce başlanılması konusunda ısrarcı olduklarını belirttiler.



Son Güncelleme: 23.11.2020 18:53
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Anahtar Kelimeler:
HastanePandemiDevlet HastanesiSağlıkAdıyaman
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