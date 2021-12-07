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Adıyaman Belediyesi Sosyal Yardım Başvuruları nasıl yapılır?

Birçok belediyede olduğu gibi Adıyaman Belediyesi de maddi açıdan zorluk çeken vatandaşlara sosyal yardımlar adı altında çeşitli yardımlar yaparak destek olmaktadır. Peki, Adıyaman Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılır? Yanıtı haberimizde...

07 Aralık 2021 Salı 17:05
Adıyaman Belediyesi Sosyal Yardım Başvuruları nasıl yapılır?
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Adıyaman Belediyesi, sosyal yardım başlığı altında ihtiyaç sahibi vatandaşlara birçok yardım yapmaktadır. Belediyenin yaptığı yardımlardan yararlanmak içinse birtakım şartları taşımak gerekiyor. İşte Adıyaman Belediyesi'nin sosyal yardımlarına dair detaylar...

Adıyaman Belediyesi hangi sosyal yardımları yapıyor?

Kişilerin asgari yaşam tarzlarını koruyabilmesi ve temel ihtiyaçlarını karşılayabilmesi amacı ile belediye maddi olarak birtakım yardımlar yapıyor. Sağlık, eğitim ve pek çok konuda farklı kategorilerde yapılan belediye yardımları, Adıyaman'da yaşayan kişilerin mağdur olmamaları açısından çok önemlidir. Adıyaman Belediyesi tarafından yerli halka verilen yardımlar genel olarak şu şekildedir;

- Nakdi yardımlar

- Gıda ve erzak yardımı

- Temizlik malzemesi yardımı

- Eğitim yardımları

- Çocuklar için mama ve çocuk bezi yardımı

- Evde bakım yardımı

- Kırtasiye yardımı

- Kira yardımı

- Gazi ve şehit ailelerine yapılan yardımlar

Adıyaman Belediyesi sosyal yardımlarından kimler faydalanabiliyor?

Tüm belediyelerde olduğu gibi Adıyaman Belediyesi de sosyal yardımlarını ihtiyacı olan kişilere ulaştırmak amacı ile, dar gelir sahibi ailelerin öncelikli olmasını sağlayacak uygulamalar geliştirmiştir. Yardıma ihtiyacı olan ve maddi geliri az olan aileler adına Adıyaman Belediyesi yardım başvuru şartında hane halkında yaşamakta olan kişilerin başına düşen gelirin, asgari ücretin üçte birlik bölümünden az olmalı.

Adıyaman Belediyesi sosyal yardım başvuruları nasıl yapılıyor?

Maddi geliri az olan ve yardıma ihtiyacı olan kişiler, Adıyaman Belediyesi sosyal yardım başvurusuyla alakalı işlemler için ilk olarak sıkıntılı hallerini belgeler ile tespit etmeleri gerekiyor. Bu noktada başvuru yapan kişilerin ihtiyacı olan başvuru belgeleri şu şekildedir;

- Muhtarlıktan alınmış yoksulluk belgesi

- Hane halkı için kimlik fotokopisi ve aile tablosu

- 16 yaşından büyük olanlar için SGK hizmet dökümü

- Başvuru dilekçesi (ıslak imzalı)

- Vesikalık fotoğraf (1 adet)

Başvuru için gerekli olan belgelerin temini sonrasında belediyeye giderek bizzat belge teslimi yapılabileceği gibi, başvurular intenet üzerinden de yapılabiliyor. İntenet üzerinden yapılacak başvurular için belediyeye ait resmi intenet sitesini kullanmak gerekiyor. İntenet üzerinden ya da belediyeye giderek başvuru işlemini yapamayan kişiler için belediye tarafından uygulamaya koyulan yardımlardan yararlanabilsinler diye muhtarlıklar ile iletişime geçilmesi mümkün. Bunların dışında belediyenin çağrı merkezi olarak hizmet vermekte olan Beyaz Masa ile iletişimi geçerek yani ALO 153 hattı aranarak da başvuru işlemleri gerçekleştirilebilir. 

Adıyaman Belediyesi sosyal yardım başvuru formu

Adıyaman Belediyesi'nin yardıma ihtiyacı olan vatandaşlara destek olmak amacı ile, hem intenet adresi üzerinden hem de kişisel olarak başvuru işlemleri yapıldığı zaman kişilerin başvuru formlarını eksik olmadan ve doğru bir şekilde doldurmaları gerekmektedir. Başvuru formunda bulunan maddi gelir, adres ile kimlik bilgileri, hane halkıyla alakalı bilgiler ile çalışma durumuyla alakalı bilgiler kontrol edilip incelemeye alınmaktadır. Yanlış ve eksik bilgi verildiği durumda kişilerin başvuruları iptal edilmektedir. 


Son Güncelleme: 07.12.2021 17:05
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