Adıyaman askere kaç gönderiyor? 2021 Adıyaman merkez ve ilçeleri celp dönemleri

Milli Savunma Bakanlığı, Adıyaman ilinin nüfusuna kayıtlı olan 2001 doğumlu yükümlülerin ne zaman askere gideceğini açıkladı. Adıyaman iline bağlı olan 9 ilçenin hangi tarihte asker aldığını gösteren liste yayınlandı. Buna göre Besni, Gölbaşı ve Tut ilçelerine kayıtlı yükümlüler 3, Sincik, Gerger ve Kahta 4, diğer ilçelere kayıtlı olanlar ise 2 tertip olarak askere gidecekler.

İlçelere göre Adıyaman askerlik celp tarihleri

Tut – Ağustos

Samsat – Mayısıs

Kahta – Kasım

Gölbaşı – Ağustos

Gerger – Kasım

Adıyaman merkez – Mayısıs

Besni – Ağustos

Sincik – Kasım

Çelikhan – Mayısıs