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Adıma, üstüme miras kalmış mı, miras var mı? E-devlet miras sorgulama

Miras sorgulaması artık e-Devlet üzerinden yapılabiliyor. Adıma miras kalmış mı, miras var mı merak edenler e- Devlet miras sorgulaması yaparak miras kalıp kalmadığını öğrenebilecek.

07 Kasım 2020 Cumartesi 00:08
Adıma, üstüme miras kalmış mı, miras var mı? E-devlet miras sorgulama
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Türkiye’de birçok kişinin hayali kendisine miras kalmasıdır. Özelikle hiç tanımadığı birinden kendisine miras kalan çok sayıda haber ortaya çıkıyor. Vatandaşlar son günlerde artan miras haberlerinin ardından kendi üstlerine miras kalıp kalmadığını nasıl öğreneceklerini araştırmaya başladı.

Miras kalma işlemlerini çok kolay bir şekilde e-Devlet sistemi üzerinden öğrenmek mümkündür.

Miras sorgulama işlemi nereden ve nasıl yapılır?


Miras sorgulama işlemi e-Devlet üzerinden yapılmaktadır. Sistem üzerinden yapılan miras sorgulaması 1990 yılından sonra vefat eden kişiler için yapılmaktadır. Sisteme giriş yaptıktan sonra Veraset İlamı Sorgulama kısmından miras işlemleriyle ilgili tüm sorgulamaları ve detaylı bilgiyi edinebilirsiniz.

E-Devlet sistemi üzerinden çok kolay bir şekilde miras sorgulaması yapılabiliyor. Öte yandan e-Devlet şifresi olmayan kişiler kendilerine en yakın PTT şubelerine giderek 2 TL karşılığında şifre alabiliyor. Sisteme TC Kimlik numarası ve verilen şifre ile giriş yapılmaktadır. Şifre alındıktan sonra sisteme girerek şifrenizi değiştirebilirsiniz.

Üzerine miras kalanlar ne yapmalı?

Sistem üzerinden sorgulama yapan ve üzerine miras kaldığını göre kişiler veraset ve intikal vergisini ödedikten sonra mirasını alabiliyor. 240 bin TL’ye kadar olan miraslar için %1 oranında vergi alınırken mirasın büyüklüğüne göre bu oran %10’a kadar çıkabiliyor. Öte yandan istenen vergiyi ödemeden işlem yapılamaz.



Son Güncelleme: 07.11.2020 00:08
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Anahtar Kelimeler:
MirasE-devlet
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