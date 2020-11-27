Adidas anlamı nedir, hangi ülkenin markası? Adidas ismi nereden geliyor, hangi ülke markası?

Adidas markasının kime ait olduğu ve hangi ülkeye ait olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Adidas 1948 yılında Almanya’da bir kasabada aile işletmesi olarak kurulmuştur.

Adidas’ın Kurucusu Kimdir?

1948 yılında Almanya’nın Herzogenaurach kasabasında kurulan Adidas ilk olarak Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik ismi ile kurulmuştur. İki kardeş olan Adolf ve Rudolf Dassler tarafından kurulan şirket kardeşler arasındaki problemlerden dolayı ayrılmıştır. Siyasi görüşleri sebebi ile tartışan ve şirketi ayırarak farklı şirketler kurmuşlardır.

Rudolf Dassler, Puma’yı kurarken Adolf Dassler ise adının isimlerinden esinlenerek Adidas ismimi verdiği şirketi kurmuştur. İlk olarak ayakkabı atölyesi olarak kurulan şirket, sonrasında ürün skalasını genişletmiştir.