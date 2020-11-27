İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam haberi! Benzin litre fiyatına büyük zam!
Son Dakika
Benzinli araç sahiplerini üzecek zam...
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs aşısı açıklaması: Tarih verdi!
Son Dakika
Almanya Başbakanı Merkel'den flaş koronavirüs...
24 Kasım vaka tablosu açıklandı! Son 24 saat içinde hastaneye yatan kişi sayısı 7 bin 381 oldu
Son Dakika
24 Kasım vaka tablosu açıklandı!...
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı? Samimi görüntüler iddiaları kuvvetlendiriyor!
Selin Ciğerci'nin eşini aldattı mı?...

Adidas anlamı nedir, hangi ülkenin markası? Adidas ismi nereden geliyor, hangi ülke markası?

Dünyaca ünlü spor malzemeleri ve ürünleri markası olan Adidas'ın kimin tarafından kurulduğu ve hangi ülkeye ait olduğu vatandaşlar tarafından araştırılmaktadır. Adidas markasının ilk hali iki kardeş tarafından farklı bir isimle kurulmuştur.

27 Kasım 2020 Cuma 15:07
Adidas anlamı nedir, hangi ülkenin markası? Adidas ismi nereden geliyor, hangi ülke markası?
Takip Et:

Adidas markasının kime ait olduğu ve hangi ülkeye ait olduğu vatandaşlar tarafından merak edilmektedir. Adidas 1948 yılında Almanya’da bir kasabada aile işletmesi olarak kurulmuştur.


Adidas’ın Kurucusu Kimdir?

1948 yılında Almanya’nın Herzogenaurach kasabasında kurulan Adidas ilk olarak Gebrüder Dassler Sportschuhfabrik ismi ile kurulmuştur. İki kardeş olan Adolf ve Rudolf Dassler tarafından kurulan şirket kardeşler arasındaki problemlerden dolayı ayrılmıştır. Siyasi görüşleri sebebi ile tartışan ve şirketi ayırarak farklı şirketler kurmuşlardır.

Rudolf Dassler, Puma’yı kurarken Adolf Dassler ise adının isimlerinden esinlenerek Adidas ismimi verdiği şirketi kurmuştur. İlk olarak ayakkabı atölyesi olarak kurulan şirket, sonrasında ürün skalasını genişletmiştir.



Son Güncelleme: 27.11.2020 15:07
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdidasMarka
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
A101 marketler 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunda birbirinden kullanışlı ürünler yer alıyor!
A101 marketler 26 Kasım aktüel ürünler kataloğunda birbirinden kullanışlı ürünler yer alıyor!
Zara Ziraat Odası çiftçilere piyasaya göre çok ucuz fiyattan yem temin edecek!
Zara Ziraat Odası çiftçilere piyasaya göre çok ucuz fiyattan yem temin edecek!
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
Bebeğini dondurucu soğukta ölüme terk eden anne tutuklandı
Tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne copla saldırdı
Tartıştığı halk otobüsü sürücüsüne copla saldırdı
Cezaevinden izinli çıktı, sarı çakmağı altın diye sattı
Cezaevinden izinli çıktı, sarı çakmağı altın diye sattı
26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: 29132 yeni vaka tespit edildi
26 Kasım koronavirüs tablosu açıklandı: 29132 yeni vaka tespit edildi

Popüler Haberler

Adidas anlamı nedir, hangi ülkenin markası? Adidas ismi nereden geliyor, hangi ülke markası?
7256 vergi borçları, KYK, SGK, BAĞKUR borç yapılandırma işlemi başvuruları nasıl yapılır?
A101 Marketde satılan Huawei band 4 özellikleri ve kullanıcı yorumları
Yılbaşı kutlaması için ağacı ne zaman kurulur ve ne zaman süslenir?
Show TV Çocuktan Al Haberi çocukları kimler?
MEB 2020 Öğretmen alan değişikliği başvuruları ne zaman başlıyor?
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir? Dr. Halit Yerebakan nereli, kaç yaşında? Hayatı ve rol aldığı yapımlar
Boşanma dilekçesi hangi mahkemeye verilir? 2020
Halk süt ibb nereden alınır? 2020 İBB Halk süt alma şartları
Bankaların 32 günlük ve 360 günlük vadeli mevduat faiz oranları
SOCAR sahibi kimdir? Hangi ülkeye ait firmadır, sahibi nerelidir?
Kanal D Gelinim Gelinim Mutfakta yeni sezon tarihi belli oldu!
Koronavirüs sessiz taşıyıcı nedir? Belirtisiz covid-19 geçirmiş olabilir miyim?
Masumlar Apartmanı dizisinde Safiye'nin annesi kimdir?
Kanal D Dudullu Postası dizisinin oyuncu kadrosu ve konusu! Dudullu Postası dizisi fragmanı yayınlandı!
TÜVTÜRK araç muayene ücreti ne kadar oldu? Kasım 2020 Araç muayene sorgulama ve gereken evraklar
Agi kime veriliyor, agi'den kimler faydalanıyor? 2020
Belediyede memur olmak için ne mezunu olmak lazım? Belediyede memur olmanın avantajları neler?
Malta asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2020
Kırmızı Oda yeni bölümde Alya'nın diziden çıkacak mı, diziden ayrılacak mı?
Kırmızı Oda yeni sezonda kimler diziye katılacak? Çukur dizisine yeni katılan ve ayrılan oyuncular

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.