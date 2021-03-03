Adana'nın risk grubu ne, hangi renkte? Adana'da hangi kısıtlamalar kalktı, sokağa çıkma yasağı devam edecek mi?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından dün gerçekleştirilen kabin toplantısından sonra alınan kararlarla ilgili birtakım açıklamalar yapılmıştı. Açıklama kapsamında alınan bu kararların başlığı ise “Kontrollü normalleşme” oldu. Yeni dönem itibari ile alınan önlemlerin ne denli uygulanacağı o bölgenin vaka sayısına bakılarak karar verilecek. Vaka sayıları için bakılacak olan tablo ise Sağlık Bakanlığı’nın haftalık bir şekilde paylaşacağı 100 bin içerisinde görülen vaka sayısı baz alınacak.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca tarafından açıklanan veriler kapsamında “Düşük, orta, yüksek ve aşırı yüksek derecede risk taşıyan” bölgelerin harita üstünde farklı renkler ile bildirileceği belirtildi. Adana ili için ise yine önlemlerin ne derecede olacağı bu renk kodu kapsamında belirlenecek.

İllerimiz risk değerlendirme kriterlerine göre 4 kategoriye ayrıldı. Düşük riskli (mavi), orta riskli (sarı), yüksek riskli (turuncu) ve çok yüksek riskli (kırmızı) olarak kategoriler belirlendi. Buna göre normalleşme adımları uygulanacaktır. Tedbirli ve kademeli normalleşecegiz. pic.twitter.com/ims9A3VE3e — Dr. Fahrettin Koca (@drfahrettinkoca) Mart 1, 2021

Adana ilinin rengi ve ne denli riskli olduğu

İllerin 100 bin içerisinde ne kadar covid-19 vakası olduğunu gösteren haftalık veriler bildirildi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın “kontrollü normalleşme” olarak dile getirdiği bu süreç kapsamında büyük önem teşkil eden bu verilerin, alınacak önlemleri belirleyecek nitelikte olduğu unutulmamalıdır. 100 bin içerisinde en çok vaka sayısına sahip olan illerin rengi kırmızıdır. Bu hafta bu kırmızı renge maalesef 5 il daha eklendi. Korkutan yükselmenin sürmeye devam ettiği İstanbul, vaka sayılarının artışa geçtiği iller arasında 11. Sırada yer aldı. Vaka sayılarının en yüksek olduğu yer ise Karadeniz.

Hangi illerde ne kadar risk var?

Mevcut veriler her hafta yenilenmektedir. İçinde bulunulan 3 Mart 2021 tarihinde ise haftalık veriler şu şekilde;

Düşük risk teşkil eden illerimiz;

• Uşak: 18, 40

• Diyarbakır: 17, 94

• Bingöl: 15, 81

• Muş: 16, 64

• Bitlis: 15, 67

• Siirt: 16, 35

• Mardin: 9, 24

• Batman: 8, 06

• Şınak: 2, 29

• Van: 10, 13

• Ağrı: 19, 00

• Iğdır: 17, 00

• Hakkari: 4, 97

Risk seviyesi orta olan illerimiz;

• Bursa: 49, 78

• Manisa: 39, 64

• Aydın: 42, 24

• Denizli: 32, 14

• Afyon: 38, 44

• Adana: 41, 22

• Isparta: 39, 14

• Eskişehir: 43, 85

• Ankara: 39, 84

• Bartın: 42, 72

• Kastamonu: 64, 76

• Karabük: 25, 80

• Çankırı: 28, 50

• Çorum: 28, 12

• Kırşehir: 21, 89

• Nevşehir: 48, 51

• Yozgat: 42, 75

• Sivas: 29, 85

• Hatay: 40, 46

• Kahramanmaraş

• Malatya: 46, 35

• Elazığ: 39, 68

• Erzincan: 37, 13

• Tunceli: 27, 25

• Bayburt: 31, 51

• Erzurum: 48, 30

• Kars: 22, 84

Yüksek risk teşkil etmekte olan illerimiz;

• Kırklareli: 96, 44

• Kırıkkale: 51, 43

• Tekirdağ: 85, 55

• İstanbul: 89, 90

• Kocaeli: 99, 18

• Yalova: 85, 01 • Yalova: 85, 01

• Çanakkale: 81, 51

• Kütahya: 71, 97

• Bilecik: 60, 84

• Düzce: 55, 91

• Zonguldak: 59, 11

• Bolu: 83, 10

• İzmir: 53, 42

• Muğla: 57, 38

• Antalya: 78, 11

• Mersin: 91, 57

• Karaman: 64, 76

• Niğde: 58, 59

• Kayseri: 88, 05

• Kilis: 68, 00

• Artvin: 88, 67

• Ardahan: 58, 37

Çok fazla risk teşkil etmekte olan illerimiz;

• Edine: 107, 43

• Balıkesir: 142, 57

• Burdur: 105, 36

• Konya: 119, 28

• Aksaray: 123, 08

• Sinop: 160, 03

• Samsun: 262, 17

• Amasya: 110, 50

• Tokat: 166, 50

• Ordu: 301, 76

• Giresun: 264, 71

• Gümüşhane: 114, 58

• Trabzon: 239, 52

• Rize: 213, 10

• Osmaniye: 145, 13

• Adıyaman: 116, 20

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bunu; “Önlemlerin daha sıkı hale getirilmesi ya da daha azaltılmasının kararının, salgın kapsamında her bir ildeki iyileşme ya da kötüleşmenin ne denli olduğuna göre belirlenecektir. Vatandaşların salgın önlemlerine ne kadar uyarlarsa o kadar çabuk normalleşmeye geçilmesi sağlanacaktır. Her hafta risk durumu kapsamında illerin renkleri tekrar incelenecek, 2 hafta içerisinde bir kez de normalleşme uygulamaları güncellenecektir.” şeklinde açıkladı.

“Adım adım, kontrollü”

Türkiye’nin covid-19 mücadelesindeki yeni dönemini belirleyecek olan önem sahibi bu verilerin üçüncüsü ise dün gece saatlerinde kamuoyuna bildirildi. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca; sosyal medya hesabı Twitter üzerinden paylaşımda bulundu. Bu paylaşımında, 20 ile 26 Şubat tarihlerinin il kapsamında covid-19 vakalarının sayılarını paylaşarak, “Her hafta bildirdiğimiz illerimizin 100 bin nüfusa düşmüş haftalık toplam vaka sayılarının güncel haritasını paylaştık. Bu kapsamda adım adım ve kontrollü şekilde normalleşmeye başlayacağız.” İfadelerine yer verdi.

Başları yine Karadeniz çekiyor!

Açıklanan veriler dahilinde zirveyi yine Karadeniz çekiyor. Vaka sayılarında birinci sırada yer alan Ordu’da yaşanan artış korkutucu derecede. Verilerin ilk açıklanmaya başladığı gafta Ordu’da vaka sayısı 192, 42’ydi. Bir sonraki haftaya bakıldığında ise vaka sayısı 228, 8’e yükseldi. Bu hafta ise vaka sayısı 301, 76 olarak bildirildi. Karadeniz bölgesinde Ordu’nun arkasından Giresun, Samsun, Trabzon ve Rize geliyor.

Yeni kırmızı olan 5 ilimiz;

Vaka sayılarının artışı ile kırmızıya dönüş yapan 5 ilimiz; Sinop, Ordu, Samsun, Balıkesir ve Giresun şeklinde karşımıza çıkıyor. Risk haritamızın en yüksek riskli olarak bildirilen kırmızı renklere bu hafta 5 adet daha ilimiz eklendi. Bu illerde görüntülenmeler 50, 17’lik artış ile Balıkesir, 32, 14’lük artış ile Edine, 26, 37’lik artış ile Gümüşhane, 20, 19’luk yükseliş ile Amasya, 12, 13’lük yükseliş ile Burdur şeklinde oldu.

İstanbul’da gözlemlenen artış

Üç büyük ilimizden de covid-19 haberleri alınmakta. İstanbul’da yaşanan artış korkutucu şekilde. Geçen haftaya bakıldığında 68. 32 olan vaka sayısı, 21, 67’lik bir artışa uğrayarak toplam vaka sayısı 89 bin 90’a yükseldi. Böylece İstanbul haftalık verilerde 11’inci sırada geldi.

İçişleri Bakanlığı tarafından yayımlanan genelge

Yayımlanan genelge kapsamında hafta içleri 21.00 ile 05.00 arasında uygulanmakta olan sokağa çıkma yasağı tüm Türkiye’de ara verilmeden devam edecek. Hafta sonu sokağa çıkma yasağı düşük ve orta riskli olarak adlandırılan bölgelerde hafta içi olduğu gibi 21.00 ile 05.00 saatlerinde yapılacak. Yüksek ya da çok yüksek alanlarda ise yine hafta sonu yasağı uygulanacak. Yani Cuma saat 21. 00’da başlayıp Pazar gününü pazartesiye bağlayan gecenin sabahında 05. 00’te bitirilecek şekilde olacak. Bu kapsamda bu illerin sokağa çıkma yasağı Cumartesi günlerinde 05.00 ile 21.00 şeklinde uygulanmayacak.

Bakanlık tarafından yapılan açıklama kapsamında, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında yapılan Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nin sonrasında yeni “Kontrollü normalleşme” süreciyle ilgili temel usulların ve esasların, Sağlık Bakanlığı ile Covid-19 Bilim Kurulu tarafından yapılan önerilerin baz alınarak belirleneceğini dile getirdi.

Cumhurbaşkanlığı Kabinesi’nde alınacak kararlar kapsamında, Sağlık Bakanlığı ile Covid-19 Bilim Kurulu tarafınca tespiti yapılan kriterler kapsamında illerin 4 farklı risk sınıflandırılmasına (düşük, orta, yüksek ve çok yüksek) ayrıştırılarak salgın ile yapılan mücadeledeki önlemlerin risk gruplarına göre arttırılmasına ya da azalmasını belirleyecek. Genelge şu şekilde;

“Yeni bir kararın alınmasına kadar illerde risk sınıflarının aşağıdaki şekilde belirlenmesine karar verilmiştir. Düşük risk grubunda yer almakta olan illerimiz;

Ağrı, Batman, Bitlis, Bingöl, Hakkari, Diyarbakır, Iğdır, Mardin, Muş, Siirt, Şanlıurfa, Uşak, Van, Şınak,

Orta riskli olarak belirlenen illerimiz; Adana, Ankara, Afyonkarahisar, Aydın, Bayburt, Bartın, Çorum, Çankırı, Elazığ, Denizli, Erzurum, Erzincan, Gaziantep, Eskişehir, Hatay, Kahramanmaraş, Isparta, Kars, Karabük, Kastamonu, Malatya, Nevşehir, Manisa, Sivas, Yozgat, Tunceli.

Yüksek riskli grupta bulunan illerimiz; Antalya, Artvin, Ardahan, Bolu, Bilecek, Düzce, Çanakkale, İzmir, İstanbul, Kayseri, Karaman, Kırklareli, Kırıkkale, Kilis, Kütahya, Mersin, Niğde, Muğla, Yalova, Tekirdağ, Zonguldak.

Çok yüksek riskli olarak belirtilen illerimiz; Adıyaman, Amasya, Aksaray, Burdur, Balıkesir, Giresin, Edine, Konya, Gümüşhane, Osmaniye, Ordu, Sakarya, Rize, Samsun, Tokat, Sinop, Trabzon.”

Covid-19 ile mücadele çerçevesinde il bazlı olarak alınacak önlemlerin ve uygulanacak kuralların, risk sınıfları kapsamında belirlendiğini bildirmekte olan genelge, ek olarak şu ifadelerde bulundu;

“İlin hangi riskli sınıfta yer aldığına göre valiler tarafınca Hıfzıssıhha Kurul kararlarının alınacağı ve bugünden sonrasında uygulaya geçirileceği sağlanacak. Risk sınıflarına göre uygulamalarda değişiklik gösteren sokağa çıkma yasağı sırasında 30 Kasım 2020 tarihli ve 20076 numaralı Bakanlık Genelgesinde belirtilen Sokağa Çıkma Kısıtlamasından Muaf tutulan yerlerin ve kişilerin listesinde bulunan istisna/muafiyetler (sonraki genelge kapsamında yapılan eklemelerin dahili ile) sokağa çıkma kısıtlamasının uygulanacağı süre zarfında şehirlerarası seyahat etmesine dair belirlenen özellikler aynı şekilde kalacaktır.”