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Adana'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Adana'nın hangi yemeği meşhurdur?

Türkiyenin neredeyse her ilinin kendine özgü meşhur yemekleri bulunmaktadır. Adana mutfağı hemen hemen herkes tarafından ilgi görmekte ve meşhur olan yemekleri merak edilmekte. Peki Adananın meşhur yemekleri nelerdir?

05 Ocak 2021 Salı 11:22
Adana'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Adana'nın hangi yemeği meşhurdur?
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Türkiye nin neredeyse her ilinin kendine özgü birbirinden lezzetli ve meşhur yemekleri bulunmaktadır. Mutfağı oldukça geniş olan illerimizin arasında başlıca olan Adana ilimizin de kendine özgü olan mutfağı oldukça merak edilmekte ve Adanın hangi yemeklerinin meşhur olduğu araştırma konusudur.

Türkiyede bulunan illerin aslında birden fazla meşhur yemekleri vardır. Adana ilinin hangi yemeklerinin meşhur olduğu konusunda başlıca yemekler mevcuttur.

Adana’nın neyi meşhur?

  • Adana Kebap
  • Şırdan
  • Yüksük Çorbası
  • Bici Bici
  • Şalgam
  • Mumbar
  • Kırkkat
  • Fellah Köftesi
  • İçli Köfte
  • Adana Lahmacun
  • Analı Kızlı

Adana'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.

 



Son Güncelleme: 05.01.2021 11:22
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Anahtar Kelimeler:
AdanaYemekKebap
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