Adana'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Adana'nın hangi yemeği meşhurdur?

Türkiye nin neredeyse her ilinin kendine özgü birbirinden lezzetli ve meşhur yemekleri bulunmaktadır. Mutfağı oldukça geniş olan illerimizin arasında başlıca olan Adana ilimizin de kendine özgü olan mutfağı oldukça merak edilmekte ve Adanın hangi yemeklerinin meşhur olduğu araştırma konusudur.

Adana’nın neyi meşhur?

Adana Kebap

Şırdan

Yüksük Çorbası

Bici Bici

Şalgam

Mumbar

Kırkkat

Fellah Köftesi

İçli Köfte

Adana Lahmacun

Analı Kızlı

Türkiyede bulunan illerin aslında birden fazla meşhur yemekleri vardır. Adana ilinin hangi yemeklerinin meşhur olduğu konusunda başlıca yemekler mevcuttur.

Adana'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.