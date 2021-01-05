Adana'nın meşhur olan yiyecekleri ve içecekleri nelerdir? Adana'nın hangi yemeği meşhurdur?

Türkiye nin neredeyse her ilinin kendine özgü birbirinden lezzetli ve meşhur yemekleri bulunmaktadır. Mutfağı oldukça geniş olan illerimizin arasında başlıca olan Adana ilimizin de kendine özgü olan mutfağı oldukça merak edilmekte ve Adanın hangi yemeklerinin meşhur olduğu araştırma konusudur.
Adana’nın neyi meşhur?
- Adana Kebap
- Şırdan
- Yüksük Çorbası
- Bici Bici
- Şalgam
- Mumbar
- Kırkkat
- Fellah Köftesi
- İçli Köfte
- Adana Lahmacun
- Analı Kızlı
Adana'nın en meşhur yiyecekleri ve içecekleri bu şekildedir. Bunların dışında da illaki meşhur olan şeyleri mevcuttur. Fakat en popülerleri bunlardır diyebiliriz.
Son Güncelleme: 05.01.2021 11:22