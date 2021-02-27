Adana'da yaşlı çift zehirlenerek hayatını kaybetti

Kış aylarının bastırmasıyla birlikte sobadan sızan gaz kaynaklı ölümlerin sayısı her geçen gün artıyor.

Son olarak gelen habere göre Adana Seyhan ilçesinde ikamet eden Muzaffer ve Safinaz Demirbaş çifti geçtiğimiz gün ısınmak için sobalarını yaktı ve yaşlı çift bir süre sonra uykuya daldı. Bir süre sonra çiftin aynı apartmanda oturan çocukları evden dumanların yükseldiğini görünce hemen anne babalarının evine çıktı.. Kapının açılmasıyla birlikte hemen içeri giren çocukları anne ve babalarını yerde hareketsiz olarak yatarken buldu.

3 GÜNDE 4 KİŞİ ÖLDÜ

Muzaffer ve Safinaz Demirbaş çiftini uyandırmaya çalışan çocukları diğer yandan durumu polis ve 112 sağlık personeline ihbar etti. Eve gelen ekipleri yaptıkları ilk incelemede çiftin dumandan zehirlenerek hayatını kaybettiğini tespit etti. Yaşlı çiftin cansız bedenleri yapılan inceleme sonrasında otopsi için morga kaldırıldı.

Öte yandan kentte 25 Şubat günü ise Seyhan ilçesine bağlı Karayusuflu Mahallesi’nde yaşayan Mustafa ve Müyesse Karslı çifti de sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenerek öldü. Bugün yaşanan olayla birlikte Adana’da 3 gün içerisinde 4 kişi sobadan zehirlenerek hayatını kaybetti.