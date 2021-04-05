Adana'da tır ile otomobil kazası! Çok sayıda yaralı var

5 kişinin yaralandığı feci trafik kazası Adana Niğde karayolunda yaşandı.
Gelen bilgilere göre Niğde Adana arasında ki karayolunda bulunan tesisten hareket eden yüklü bir tır, yola çıktığı esnada, karayolunda Niğde yönünde seyir halinde olan otomobil ile çarpıştı.
Kaza yerine gelen ekipler yaptıkları incelemede araç içinde bulunan 5 kişinin yaralandığını tespit etti. Araçta içinde sıkışan yaralılar kurtarma ekiplerinin uzun uğraşları sonucu kurtarıldı ve yapılan ilk müdahaleden sonra hastanelere sevk edildi.
Yaralılardan ikisinin durumunun ağır olduğu öğrenildi.
Son Güncelleme: 05.04.2021 12:24