İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili olarak önemli açıklamalarda bulundu
Son Dakika
Bakan Selçuk eğitim ile ilgili...
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk önemli açıklamalar yaptı
Son Dakika
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk...
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama olacak mı? Aşı zorunlu olacak mı?
Son Dakika
Bakan Koca duyurdu! Yılbaşında kısıtlama...
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş, yoğun bakıma alınarak entübe edildi
Koronavirüs tedavisi gören Kadir Topbaş,...

Adana'da tedbirleri hiçe sayan ve parti düzenleyen 37 kişiye ceza yağdı

Koronavirüs vaka sayılarının alınan tedbir ve kısıtlamalara rağmen rekor düzeyde arttığı Adana'da yapılan bir baskında tedbirleri hiçe sayan ve parti düzenleyen 37 kişiye ceza yazıldı.

12 Aralık 2020 Cumartesi 00:46
Adana'da tedbirleri hiçe sayan ve parti düzenleyen 37 kişiye ceza yağdı
Takip Et:

Başlayan normaleşme ile birlikte maske ve mesafe kurallarına uyulmanında azalmasıyla birlikte vaka sayılarında ki artış rekor düzeylere çıkınca geçtiğimiz haftalarda yapılan kabine toplantısında, bilim kurulu tavsiye kararları doğrultusunda yeni tedbirler ve kısıtlamalar tekrardan hayatımıza girdi.

Özellikle bazı şehirlerde koronavirüs vaka sayılarının beklenenden çok fazla artması ve hastanelerde yoğunluklarını oluşması sebebiyle yeni tedbirler ve getirilen kısıtlamalar ekipler tarafından sıkı takip edilmeye , denetimler yoğunlaştırılmaya başladı.

Adana da korona virüs vaka sayılarında rekor artışların yaşandığı illerimizden birisi. Bu kapsamda polis ve zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri ve kısıtlamaları denetim kapsamında Seyhan İlçesinde normal şartlarda kapalı olması gerek bir eğlence mekanına ihbar üzerinde baskın düzenledi.

37 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI YAZILDI

Düzenlenen baskında polisler mekana girdiklerinde içeride doğum günü partisi yapan 37 kişiye rastladı.Partiye katılan 37 kişiye kısıtlama ihlali ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası yazıldı. Öte yandan eğlence mekanının geçtiğimiz ay yapılan denetimlerde tedbirler uymadığı gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi.

 



Son Güncelleme: 12.12.2020 00:46
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdanaKoronavirüsPartiye Baskın
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
95 yaşındaki Havva nine korona virüs hastalığını atlattı
95 yaşındaki Havva nine korona virüs hastalığını atlattı
Polis gördüğü manzara karşısında şok oldu! Önce duvarı sonra yasakları deldiler
Polis gördüğü manzara karşısında şok oldu! Önce duvarı sonra yasakları deldiler
POMEM 27. dönem polis alımları başvuru için son günü ne zaman?
POMEM 27. dönem polis alımları başvuru için son günü ne zaman?
Sivas'ta doğduğu gün öz annesi tarafından sokağa bırakılan bebek hayatını kaybetti
Sivas'ta doğduğu gün öz annesi tarafından sokağa bırakılan bebek hayatını kaybetti
Dolu kadroya vekalet eden bir memur aylık ne kadar maaş alır?
Dolu kadroya vekalet eden bir memur aylık ne kadar maaş alır?
Koronavirüs 1 ay içinde aynı aileden 5 kişinin ölümüne sebep oldu!
Koronavirüs 1 ay içinde aynı aileden 5 kişinin ölümüne sebep oldu!

Popüler Haberler

Ek Hesap Nedir? ek hesap nedir Hesabı ile ilgili sıkça sorulan sorular ve faiz oranları 12 Aralık 2020 Cumartesi
Akbank şubeye gitmeden anında onaylı kredi başvurusu Aralık 12 Cumartesi
Kredi notu düşük olana kredi veren bankalar ve şartları Aralık 12 2020
Maddi desteğe ihtiyacı olan kişilere kaymakamlık yardımları başladı!
Sağlıklı dişler için diş ipi kullanmanın faydaları nelerdir?
Türk Telekom 10 GB bedava internet kampanyası şartları nelerdir, nasıl alınır?
Kanal 7 Güz Masalı dizisi kaç bölüm sonra final yapacak?
PTT SGK rapor parası sorgulama telefon numarası 2020
Güz Masalı Jhanvi Sia kimdir? Jhanvi Sia hakkında bilgiler
Savaşçı dizisi hangi kanalda, ne zaman başlıyor? Savaşçı dizisi yeni oyuncuları ve ayrılan oyuncular
İngiltere yeni Başbakanı Boris Johnson'ın dedesi Ali Kemal kimdir?
14 gün tam kapanma nedir?
LGS Tercih Robotu MEB E Okul VBS Girişi erişime açıldı!
Trendyol’un 10, 11 ve 12 Mart indirimleri başladı! Trendyol 10-11-12 Mart kampanyaları indirimli ürünleri
Yılbaşında hava durumu nasıl olacak? Meteoroloji 1 Ocak Türkiye geneli hava durumu
Pet şişe nasıl değerlendirilir? 2020 Pet şişe toplayarak ne kadar kazanılır?
Vakıfbank kredi kartı başvuru sorgulama 2020
Star Tv Seni Çok Bekledim ne zaman başlıyor? Seni Çok Bekledim konusu ve oyuncu kadrosu
Süt parası için nereye başvurulur? 2020 Süt parası kaç ay verilir?
Nöbetçi Noter 13 Aralık 2020 Pazar açık noterler listesi - 13 Aralık 2020 Pazar günü açık noter var mı, nöbetçi noterler hafta sonu çalışıyor mu?
Güncel gümüş fiyatları 12 Aralık 2020 Cumartesi – Gümüş fiyatı ve gümüş ons fiyatı

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.