Adana'da tedbirleri hiçe sayan ve parti düzenleyen 37 kişiye ceza yağdı

Başlayan normaleşme ile birlikte maske ve mesafe kurallarına uyulmanında azalmasıyla birlikte vaka sayılarında ki artış rekor düzeylere çıkınca geçtiğimiz haftalarda yapılan kabine toplantısında, bilim kurulu tavsiye kararları doğrultusunda yeni tedbirler ve kısıtlamalar tekrardan hayatımıza girdi.

Özellikle bazı şehirlerde koronavirüs vaka sayılarının beklenenden çok fazla artması ve hastanelerde yoğunluklarını oluşması sebebiyle yeni tedbirler ve getirilen kısıtlamalar ekipler tarafından sıkı takip edilmeye , denetimler yoğunlaştırılmaya başladı.

37 KİŞİYE İDARİ PARA CEZASI YAZILDI

da korona virüs vaka sayılarında rekor artışların yaşandığı illerimizden birisi. Bu kapsamda polis ve zabıta ekipleri korona virüs tedbirleri ve kısıtlamaları denetim kapsamında Seyhan İlçesinde normal şartlarda kapalı olması gerek bir eğlence mekanına ihbar üzerinde baskın düzenledi.

Düzenlenen baskında polisler mekana girdiklerinde içeride doğum günü partisi yapan 37 kişiye rastladı.Partiye katılan 37 kişiye kısıtlama ihlali ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları gerekçesiyle idari para cezası yazıldı. Öte yandan eğlence mekanının geçtiğimiz ay yapılan denetimlerde tedbirler uymadığı gerekçesiyle mühürlendiği öğrenildi.