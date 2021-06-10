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Adana'da sosyal medya üzerinden yengesine mesaj atan kişiyi öldürdü

Sosyal medya üzerinden yengesine mesaj attığını iddia ettiği 26 yaşındaki Yakup Akdağ'ı öldüren 17 yaşındaki G.A. yakalanarak tutuklandı.

10 Haziran 2021 Perşembe 13:56
Adana'da sosyal medya üzerinden yengesine mesaj atan kişiyi öldürdü
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Adana'nın Yüreğir ilçesi Dervişler Mahallesi’nde ikamet eden 17 yaşındaki G.A., yengesi Gözde A.’ya sosyal medya üzerinden mesaj attığını iddia ettiği 26 yaşındaki Yakup Akdağ'ın yanına gitti. Aralarında başlayan tartışmanın kavgaya dönüşmesiyle G.A., yanında getirdiği tabancası ile Yakup Akdağ'a ateş açtı. Sırtından yaralanan Yakup Akdağ kanlar içerisinde yere yığıldı. Olay sonrası G.A. kaçarak kayıplara karıştı.

VURULAN KİŞİ KURTARILAMADI

Olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı bir şekilde yere yığılan Akdağ yapılan sağlık ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. Hemen tedavi altına alınan Akdağ kurtarılamadı.

SOSYAL MEDYADAN MESAJ ATTIĞINI SÖYLEDİ

Şüpheli olarak yakalanan G.A. polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Gözde A.’nın, emniyetteki ifadesinde, Yakup Akdağ'ın kendisine bir süre önce sosyal medya üzerinden mesaj attığı ve kendisine rahatsızlık verdiğini ifade etti.  Emniyete götürülen G.A. adliyeye sevk edilirken çıkarıldığı mahkeme tarafından tutuklandı.

 


Son Güncelleme: 10.06.2021 13:56
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Anahtar Kelimeler:
AdanaCinayetSosyal Medya
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