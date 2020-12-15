Adana'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Sonu kanlı biten tartışma akşam saatlerinde Adana Seyhan ilçesinde yaşandı
25 yaşındaki Mehmet Can G. isimli şahıs 28 yaşındaki Veysel Emre arasında sokakta yürürken tartışma çıktı. Kısa süren sözlü tartışma arbedeye dönüştü ve bu esnada Mehmet Can G. sinirlenip yanında taşıdığı bıçak ile Veyse Emre'yi iki yerinden yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanla içinde kalan Emre olduğu yere yığıldı, zanlı ise olay yerinden uzaklaştı.
KÜÇÜK YAŞTAKİ KİŞİLER POLİSİN ÇALIŞMASINI İZLEDİ
ZANLI TESLİM OLDU
Zanlı Mehmet Can G. ise kısa bir süre sonra Veysel Emre'yi bıçakladığını belirterek teslim oldu. Beraberinde cinayette kullandığı bıçağı da polise teslim eden Can G., sorgulanmak üzere gözaltına alındı.
Son Güncelleme: 15.12.2020 22:19