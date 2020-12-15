Adana'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Sonu kanlı biten tartışma akşam saatlerinde Adana Seyhan ilçesinde yaşandı

25 yaşındaki Mehmet Can G. isimli şahıs 28 yaşındaki Veysel Emre arasında sokakta yürürken tartışma çıktı. Kısa süren sözlü tartışma arbedeye dönüştü ve bu esnada Mehmet Can G. sinirlenip yanında taşıdığı bıçak ile Veyse Emre'yi iki yerinden yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanla içinde kalan Emre olduğu yere yığıldı, zanlı ise olay yerinden uzaklaştı.

KÜÇÜK YAŞTAKİ KİŞİLER POLİSİN ÇALIŞMASINI İZLEDİ

ZANLI TESLİM OLDU

Veysel Emre'nin yerde yattığını gören mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar etti. Olay yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları incelemede talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Veysel Emre'nin cenazesi, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada evlerinin balkonuna çıkan özellikle yaşı küçük mahalle sakinlerinin, polisin çalışmasını izlemesi dikkat çekti.

Zanlı Mehmet Can G. ise kısa bir süre sonra Veysel Emre'yi bıçakladığını belirterek teslim oldu. Beraberinde cinayette kullandığı bıçağı da polise teslim eden Can G., sorgulanmak üzere gözaltına alındı.