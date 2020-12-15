İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret Gökçe, 850 bin TL’yi gözden çıkardı
Londra'daki dükkanına müdür arayan Nusret...
2021 yılbaşı tatili kaç gün? 31 Aralık yarım gün mü tatil?
2021 yılbaşı tatili kaç gün?...
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki toplayan sözlerine savunma geldi
CHP Milletvekili Engin Altay'ın tepki...
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek paketi geliyor!
Cumhurbaşkanı Erdoğan açıkladı! Esnafa destek...

Adana'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti

Adana'da 25 yaşındaki Mehmet Can G. isimli şahıs tartıştığı 28 yaşındaki Veysel Emre'yi bıçaklayarak öldürdü.

15 Aralık 2020 Salı 22:19
Adana'da sokak ortasında bıçaklı saldırıya uğrayan kişi hayatını kaybetti
Takip Et:

Sonu kanlı biten tartışma akşam saatlerinde Adana Seyhan ilçesinde yaşandı

25 yaşındaki Mehmet Can G. isimli şahıs 28 yaşındaki Veysel Emre arasında sokakta yürürken tartışma çıktı. Kısa süren sözlü tartışma arbedeye dönüştü ve bu esnada Mehmet Can G. sinirlenip yanında taşıdığı bıçak ile Veyse Emre'yi iki yerinden yaraladı. Aldığı bıçak darbeleriyle kanla içinde kalan Emre olduğu yere yığıldı, zanlı ise olay yerinden uzaklaştı.

KÜÇÜK YAŞTAKİ KİŞİLER POLİSİN ÇALIŞMASINI İZLEDİ

Veysel Emre'nin yerde yattığını gören mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline ihbar etti. Olay yerine kısa süre içinde gelen ekipler yaptıkları incelemede talihsiz gencin hayatını kaybettiğini belirledi.Polis ekiplerinin yaptığı incelemenin ardından Veysel Emre'nin cenazesi, otopsisi için Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Bu arada evlerinin balkonuna çıkan özellikle yaşı küçük mahalle sakinlerinin, polisin çalışmasını izlemesi dikkat çekti.

ZANLI TESLİM OLDU

Zanlı Mehmet Can G. ise kısa bir süre sonra Veysel Emre'yi bıçakladığını belirterek teslim oldu. Beraberinde cinayette kullandığı bıçağı da polise teslim eden Can G.,  sorgulanmak üzere gözaltına alındı.

 

 



Son Güncelleme: 15.12.2020 22:19
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdanaCinayetBıçaklama Olayı
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Sevgilisini öldürdü, cesedin kokmaması için klimayı açık bıraktı
Sevgilisini öldürdü, cesedin kokmaması için klimayı açık bıraktı
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
İstanbulkart kullananlar dikkat! Zorunlu HES kodu eşleştirmesi 15 Ocak'ta başlıyor
8 yaşındaki Mahmut kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
8 yaşındaki Mahmut kalp krizi geçirerek hayatını kaybetti
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim genelgesi
Milli Eğitim Bakanı Selçuk'tan okul öncesi eğitim kurumlarında yüz yüze eğitim genelgesi
Kredi kartı ile SGK ödemesi nasıl yapılır?
Kredi kartı ile SGK ödemesi nasıl yapılır?
D-100 kara yolunu kilitleyen kaza! Çok sayıda yaralı var
D-100 kara yolunu kilitleyen kaza! Çok sayıda yaralı var

Popüler Haberler

Vikings 7. Sezon ne zaman yayınlanacak? Vikings dizisi yeni sezon tarihi belli oldu mu?
Hayvan genetik kaynaklarının yerinde korunması ve geliştirilmesi devlet destekleri 2020
Yatay geçiş ne zaman yapılır? 2020 Yatay geçiş şartları nelerdir?
Gain medya platformunun ikinci dizisi Terapist'in oyuncuları belli oldu!
Çıplak yeni sezon olacak mı? Blu TV Çıplak 2.sezon ne zaman yayınlanacak?
Epic Games ücretsiz oyunları neler? Yılbaşı özel Epic Games ücretsiz oyunlar listesi
Exxen Fightclup ne zaman başlayacak? Exxen Fightclup fragmanı
Yılbaşında sevgiliye ne alınır? Yılbaşı hediyesi önerileri
Zümrüdüanka Cihan kimdir? İsmail Hacıoğlu hakkında bilgiler
Esnaf 1000 TL yardım başvurusu nasıl yapılır? Esnafa 1000 Tl yardım ödemeleri ne zaman başlayacak?
Kira gelir beyannamesi ne zaman verilir? 2020 Kira gelir beyannamesi hesaplama işlemleri
Çukur Selim Koçovalı ölecek mi, öldü mü? Öner Erkan Çukur dizisinden ayrıldı mı? Çukur yeni bölüm ilk sahne
Arda Turan Galatasaray'a geri dönecek mi? Ahmet Çakar'dan açıklama
Öğretmen Dizisi Zeynep kimdir? Ceren Moray hakkında bilgiler ve oynadığı diziler
Gürcistan para birimi nedir? Gürcistan para birimi TL karşılığı ne kadardır?
Masumlar Apartmanı Han kimdir? Birkan Sokullu yaşı ve oynadığı diziler
Yılbaşı kutlamak günah mı, Yılbaşı kutlamak neden günah?
Piyango bileti almak ve şans oyunları oynamak haram mı? Diyanet açıklaması
TRT 1 Masumlar Apartmanı ne zaman bitecek, ne zaman final yapacak?
TRT 1 yeni dizisi Masumlar Apartmanı dizi oyuncuları ve dizi konusu
Günler ne zaman uzamaya başlayacak? Kış gün dönümü nedir?

Karikatürler
Copyright © 2020 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.