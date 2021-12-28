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Adana'da sokak kedisi, kalp krizi geçiren adamın başından ayrılmadı!

Adana Seyhan'da Hasan Bulut (65) isimli bir kişi alışveriş yaptığı marketten çıktıktan sonra aniden yere yığıldı. Bir sokak kedisi ise kalp krizi geçirdiği anlaşılan Bulut'un başından bir saniye bile ayrılmadı.

28 Aralık 2021 Salı 11:29
Adana'da sokak kedisi, kalp krizi geçiren adamın başından ayrılmadı!
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Adana'nın Seyhan ilçesinde yaşayan 65 yaşındaki Hasan Bulut, yaşadığı mahallede bulunan markete gitti. Oradan alışveriş yapan Bulut, marketten çıktıktan sonra aniden fenalaştı ve yere yığıldı. 

Dün öğlen saat 14.00 sıralarında Mestanzade Mahallesi'nde meydana gelen olayda, yerde birinin yattığını gören market çalışanları durumu hemen 112 Acil Yardın Hattı'na bildirdiler. Kısa sürede olay yerinde olan sağlık ekipleri yaptıkları kontrollerde Hasan Bulut'un hayatını kaybettiğini belirlediler. Talihsiz adamın cansız bedeni bulunduğu yerden kaldırılırken Hasan Bulut'un ölüm haberini alan yakınları olay yerinde gözyaşı döktüler.

O sırada, Hasan Bulut'un başında bekleyen ve bir türlü gitmeyen sokak kedisi de görenleri oldukça  fazla duygulandırdı.


Son Güncelleme: 28.12.2021 11:29
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Anahtar Kelimeler:
AdanaSeyhanHasan BulutKalp Krizi
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