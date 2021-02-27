Adana'da sobadan sızan karbonmonoksit gazından zehirlenen yaşlı çift hayatını kaybetti!

Adana’nın Seyhan ilçesinde yaşlı çift sobadan sızan karbonmonoksit gazı nedeniyle zehirlenerek hayatlarını kaybettiler. Seyhan ilçesinin Denizli Mahallesi’nde ikamet eden Safinaz(68) ve Muzaffer Demirbaş’a(71) telefonla arayarak ulaşamayan çocukları durumdan şüphelenerek yaşlı çiftin yakınlarına haber verdi. Yaşlı çiftin evlerine giden yakınları tarafından olay yerine sağlık ekipleri çağrıldı. Ekipler eve geldiklerinde yaşlı çiftin hayatlarını kaybettiklerini belirledi. Yaşlı çiftin cenazeleri otopsi yapılmak üzere Adana Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü.