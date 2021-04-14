Adana'da sıradışı olay! Kanı akarsa büyü bozulacak diyerek kızını damdan sarkıttı

Adana'nın Seyhan ilçesinde birilerinin kendisine büyü yaptığını iddia eden Mustafa A. (51), isimli bir kişi, 4 yaşındaki kızının tek katlı evin damına çıkarak aşağı sarkıttı. Psikolojik sorunlar yaşadığı öğrenilen adam kızı Ela'yı aşağı sarkıtarak aşağı atacağını söyleyerek kızının kanı akınca büyünün bozulacağını öne sürdü.

Olay öğlen, saat 12 sularında ilçeye bağlı Tellidere Mahallesi'nde meydana geldi. Evde bulunan tüm çiçek saksılarını ve cam kavanozları sokağa atan ve daha sonra 4 yaşındaki kızını alarak evin damına çıkan Mustafa A., kendisine yapılan büyünün bozulması kızının kanının akması gerektiğini söyleyerek etrafa bağırmaya başladı. Olayı gören komşuları durumu hemen polis ekiplerine bildirdi. Kısa sürede belirtilen adrese gelen polis ve sağlık ekipleri şahsın gerçekleştirdiği eyleme son vermesi için ikna çabalarına başlarken Mustafa A.'nın kızını aşağı atmak istediğini ve kızının kanı aktığında büyünün bozulacağını söylediği öğrenildi.

Babasının elinde kalan küçük kız korkuya kapılırken babasına ağlayarak yalvardığı görüldü. Mustafa A.'nın kayınpederi Mehmet Y. olay yerine gelerek damadını ikna etmeye çalışırken torununu bırakarak teslim olmasını istedi. Gözü dönmüş baba kayınpederinin dama çıkmasına izin vermesinin hemen ardında dede Mehmet Y., damadının bir an dalgın olduğunu anladı ve elinden torunu Ela'yı kurtarmayı başardı. Minik Ela, kendisini almak için dama çıkan dedesi tarafından aşağı indirilirken kızını öldürmeye çalışan Mustafa A. isimli kişi, polisin sıktığı biber gazıyla etkisiz hale getirdikten sonra gözaltına alındı.