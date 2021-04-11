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Adana'da seyislerin kavgası ortalığı kana bürüdü

Adana'da hipodromda seyis olan iki kişinin kavga etmesi sonucunda seyislerden biri diğer seyisi bıçak ile defalarca bıçaklayarak öldürdü.

11 Nisan 2021 Pazar 18:59
Adana'da seyislerin kavgası ortalığı kana bürüdü
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Adana Seyhan İlçesi’nde meyana gelen olayda Yeşiloba Mahallesi'nde bulunan Adana Hipodromu'nun ahırların olduğu bölgede seyis olarak çalışan Selçuk Turan ile Fırat P. arasında sebebi bilinmeyen bir nedenle tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kısa sürede kavgaya dönmesiyle Fırat P. aynı zamanda akrabası olan Selçuk Turan'ı vücudunun çeşitli yerlerinden bıçaklayarak olay yerinden kaçtı. Selçuk Turan aldığı bıçak darbeleri ile yere düşerek kanlar içerisinde kaldı. Olayı fark eden Hipodrom güvenlikleri durumu hemen polis ve sağlık ekiplerine bildirdi. Sağlık ekiplerini olay yerine gelmesiyle hastaneye kaldırılan yaralı Selçuk Turan hastanede yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Hayatını kaybeden Selçuk Turan'ın cesedi otopsisi yapılmak üzere Adli Tıp Kurumu morguna kaldırılırken olayın şüphelisi olan zanlı Fırat P'nin polis tarafından her yerde aranıyor.




Son Güncelleme: 11.04.2021 18:59
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Anahtar Kelimeler:
AdanaBıçaklama
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