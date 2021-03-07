Adana'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı!

Adana’da şarampole devrilen otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yakup K. idaresindeki 33 DZ 293 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Yaşanan kaza sonucu yaralanan sürücü ve Fatih K. isimli vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri yapılmak üzere Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İşte kazaya ait bazı görüntüler;