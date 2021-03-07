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Adana'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı!

Adana'da sürücüsünün kontrolünden çıkan otomobilin yol kenarındaki şarampole devrilmesi sonucu araç içerisinde bulunan sürücü ve 1 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu.

07 Mart 2021 Pazar 11:29
Adana'da şarampole devrilen araçtaki 2 kişi yaralandı!
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Adana’da şarampole devrilen otomobilin içerisinde bulunan 2 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Yakup K. idaresindeki 33 DZ 293 plakalı otomobil, merkez Çukurova ilçesi Topalak Mahallesi'nde şarampole devrildi. Kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Yaşanan kaza sonucu yaralanan sürücü ve Fatih K. isimli vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından tedavileri yapılmak üzere Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.

İşte kazaya ait bazı görüntüler;



Son Güncelleme: 07.03.2021 11:29
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Adana KazaAdana 2 YaralıŞarampole Devrilen ARaç
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