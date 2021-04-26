Adana'da şakanın sonu ölümle bitti!

23 yaşındaki bir gencin ölümüyle sonuçlanan üzücü olay Adana Yüreğir ilçesinde yaşandı.

Tüfek kazara ateş aldı

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan 23 yaşındaki Emre Korkmaz ve 22 yaşındaki İ.U evlerinde sohbet etmek için bir araya geldi. İkili bir süre sohbet ettikten sonra 22 yaşındaki İ.U eline av türefiğini aldı ve arkadaşına şaka yapmak istedi. Tüfek bu esnada kazara ateş aldı ve saçmalar 23 yaşındaki Korkmaz'a isabet etti.

Saçmaların hedefi olan genç hayatını kaybetti

Genç kanlar içinde olduğu yere yığılırken, arkadaşı hemen kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan mahallinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi.

Olayın yaşandığı eve gelen ekipler yaptıkları incelemede saçmaların hedefi olan 23 yaşındaki gencin hayatın kaybettiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında Korkmaz'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kaçan İ.U'yu arama çalışmaları devam ediyor.