İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı önemli bir ilke imza attı
Son Dakika
Aksungur Silahlı İnsansız Hava Aracı...
SGK'dan 3 bin 150 TL ödeme!
SGK'dan 3 bin 150 TL...
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili paylaşımlarında 'aşk kurları!'
Hande ile Kerem'in Maldivler tatili...
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak Yılmaz
Son Dakika
Fransa manşetlerinde bir Türk! Burak...

Adana'da şakanın sonu ölümle bitti!

Adana'da 22 yaşındaki bir genç evde silahla şakalaştığı arkadaşını kazara vurarak öldürdü.

26 Nisan 2021 Pazartesi 14:16
Adana'da şakanın sonu ölümle bitti!
Takip Et:

23 yaşındaki bir gencin ölümüyle sonuçlanan üzücü olay Adana Yüreğir ilçesinde yaşandı.

Tüfek kazara ateş aldı

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan 23 yaşındaki Emre Korkmaz ve 22 yaşındaki İ.U evlerinde sohbet etmek için bir araya geldi. İkili bir süre sohbet ettikten sonra 22 yaşındaki İ.U eline av türefiğini aldı ve arkadaşına şaka yapmak istedi. Tüfek bu esnada kazara ateş aldı ve saçmalar 23 yaşındaki Korkmaz'a isabet etti.

Saçmaların hedefi olan genç hayatını kaybetti

Genç kanlar içinde olduğu yere yığılırken, arkadaşı hemen kayıplara karıştı. Silah seslerini duyan mahallinin ihbar etmesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. 

Olayın yaşandığı eve gelen ekipler yaptıkları incelemede saçmaların hedefi olan 23 yaşındaki gencin hayatın kaybettiğini tespit etti. Yapılan inceleme sonrasında Korkmaz'ın cansız bedeni morga kaldırılırken, kaçan İ.U'yu arama çalışmaları devam ediyor.

 




Son Güncelleme: 26.04.2021 14:16
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdanaCinayetşaka Yaparken Arkadaşını Vurdu
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 2021 arefe hangi gün?
Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 2021 arefe hangi gün?
Koruyucu aile maaşları ne kadar? 2021 Koruyucu aile olma şartları ve maaşları
Koruyucu aile maaşları ne kadar? 2021 Koruyucu aile olma şartları ve maaşları
Yayaya yol vermemenin cezası ne kadar?
Yayaya yol vermemenin cezası ne kadar?
Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası ne kadar?
Trafikte seyir halinde cep telefonu kullanmanın cezası ne kadar?
Pembe ay nedir? Pembe dolunay'ın burçlara etkileri nasıl olacak? Hangi burçlar dolunaydan etkilenecek?
Pembe ay nedir? Pembe dolunay'ın burçlara etkileri nasıl olacak? Hangi burçlar dolunaydan etkilenecek?
Gökyüzü neden pembe, neden mavi olur?
Gökyüzü neden pembe, neden mavi olur?

Popüler Haberler

Gelinim Mutfakta Gönül ve kayınvalidesi Yüksel kimdir? Yeni yarışmacılar Gönül ve Yüksel hakkında bilgiler
2021 Oscar Ödülleri kazananlar listesi
Aydem Yenilenebilir Enerji halka arzı bitti! Aydem Enerji'nin borsa kodu nedir?
Survivor Anıl Berk Baki kimdir? Anıl Berk Baki kaç yaşında ve nereli
Portakal Kabuğu Yağının Saça faydaları ve saça uygulama aşaması
Sen Hiç Aya Gittin Mi? filminin konusu ve oyuncuları
Süper Lig 2021 Beşiktaş, Fenerbahçe, Galatasaray kalan maçları ve BJK, FB ve GS puan durumu
Ramazan Bayramı arefe günü ne zaman? 2021 arefe hangi gün?
Koruyucu aile maaşları ne kadar? 2021 Koruyucu aile olma şartları ve maaşları
İkili averaj nedir? 2'li averaj nasıl hesaplanır? Süper Lig'de hangi averaj var? İkili averaj mı, genel averaj mı?
Sol Yanım dizi oyuncusu Serra kimdir? Özge Yağız hakkında bilgiler
Subay nasıl olunur? Subay olmak için kadın ve erkeklerde aranan şartlar nelerdir?
TRT Spor canlı yayın akışı 24 Nisan 2021 Cumartesi TRT Spor'da bugün yayınlanacak programlar ve karşılaşmalar
Hırdavat bayiliği veren firmalar 2021
TRT EBA TV ders tekrar saatleri ne zaman? 26 Nisan 2021 Pazartesi
Hayatın Ritmi sunucusu Dr. Halit Yerebakan kimdir, nereli, kaç yaşında?
Clubhouse yeni logosundaki resim kimdir? Drue Kataoka kimdir? Drue Kataoka hakkında bilgiler
3 günde 3 kilo verdiren üzüm diyetini kimler yapabilir? Diyet bitince nasıl beslenilmelidir?
Menajerimi Ara 36. bölüm fragmanı yayınlandı!
Lyon 2 - 3 Lille maçı Burak Yılmaz golleri ve asisti
Google haritalar dükkan ve işyeri ekleme işlemleri 2021

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.