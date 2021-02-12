Adana'da otomobiliyle kanala uçan kadın sürücü, şoka girdi!

Can kaybının yaşanmadı maddi hasarlı trafik kazası bugün Adana'da yaşandı.
27 yaşındak Pınar Harman isimli kadının sürücüsü olduğu otomobil yolda ilerken, hızlı girdiği virajda kontrolünü kaybetti. Yolda savrulan araç yol kenarında bulunan ağaca çarpıp kanala girdi.
Kadın sürücü şoka girdi
Kanala sarkıtılan halat ile çıkarılan genç kadın şoka girdi. Olay yerinde hazır bulunan 112 sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.
Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.
Son Güncelleme: 12.02.2021 18:43