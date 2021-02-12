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Adana'da otomobiliyle kanala uçan kadın sürücü, şoka girdi!

Adana'da yaşana kazada, özel otomobiliyle yolda seyir halinde olan kadın sürücü kontrolünü kaybedip kanal uçtu. Kanaldan kurtarılan kadın sürücü şoka girdi.

12 Şubat 2021 Cuma 18:43
Adana'da otomobiliyle kanala uçan kadın sürücü, şoka girdi!
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Can kaybının yaşanmadı maddi hasarlı trafik kazası bugün Adana'da yaşandı.

27 yaşındak Pınar Harman isimli kadının sürücüsü olduğu otomobil yolda ilerken, hızlı girdiği virajda kontrolünü kaybetti. Yolda savrulan araç yol kenarında bulunan ağaca çarpıp kanala girdi.

İçinde su bulunmayan kanala uçan aracı gören çevredeki vatandaşlar durumu hemen polise bildirdi. İhbar üzerine kaza yerine polis, 112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri araç içinde şıkışan kadın sürücüsü sıkıştığı yerden kurtardı.

Kadın sürücü şoka girdi

Kanala sarkıtılan halat ile çıkarılan genç kadın şoka girdi. Olay yerinde hazır bulunan 112 sağlık personeli tarafından yapılan ilk müdahaleden sonra talihsiz kadın hastaneye kaldırıldı.

Kaza ile ilgili olarak inceleme başlatıldı.



Son Güncelleme: 12.02.2021 18:43
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Anahtar Kelimeler:
Adanaşoka Giren KadınTrafik Kazası
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