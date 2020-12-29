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Adana'da otomobil, portakal bahçesine uçtu: 2 ölü

Adana'da gece saatlerinde yolda seyir halinde olan bir araç sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu içindeki 2 kişi birlikte portakal bahçesine uçtu. Kazada araç içindeki 2 kişi can verdi.

29 Aralık 2020 Salı 01:11
Adana'da otomobil, portakal bahçesine uçtu: 2 ölü
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2 kişinin hayatnı kaybettiği kaza gece geç saatlerde Adana Yüreğir ilçesi civarlarında meydana geldi.

Sürücüsü henüz belirlenemeye içerisinde 2 kişinin bulunduğu otomobil Adana Yüreğir civarlarında yolda seyir halindeyken sürücüsünün bir anlık dikkatsizliği sonucu yolda kontrolünü kaybetti. Karayolunda kontrolsüzde savrulan araç içindeki 2 kişi birlikte yol kenarında ki portakal bahçesine uçtu.

2 KİŞİ CAN VERDİ

Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine jandarma,112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kaza mahaline ulaşan ekipler araç içinde sıkışan Erol Özdamar ve Eyüp Yakar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşlarıyla iki kişinin cansız bedenleri araç içinde çıkarıldı ve yapılan inceleme sonrasında otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.

Jandarma kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 29.12.2020 01:11
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Anahtar Kelimeler:
AdanaTrafik Kazası
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