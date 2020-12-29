Adana'da otomobil, portakal bahçesine uçtu: 2 ölü

2 kişinin hayatnı kaybettiği kaza gece geç saatlerde Adana Yüreğir ilçesi civarlarında meydana geldi.
2 KİŞİ CAN VERDİ
Kazayı görenlerin ihbar etmesiyle birlikte kaza yerine jandarma,112 sağlık personeli ve kurtarma ekipleri yönlendirildi. Kaza mahaline ulaşan ekipler araç içinde sıkışan Erol Özdamar ve Eyüp Yakar'ın hayatını kaybettiğini tespit etti. İtfaiye ekiplerinin uzun süren uğraşlarıyla iki kişinin cansız bedenleri araç içinde çıkarıldı ve yapılan inceleme sonrasında otopsi için Adli Tıp Kurumuna kaldırıldı.
Jandarma kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.
Son Güncelleme: 29.12.2020 01:11