Adana'da okul bahçesine devrilen otomobildeki 3 kişi yaralandı!

’da okulun bahçesine devrilen araçta bulunan 3 kişi kazadan yaralı olarak kurtuldu. Süleyman K. kontrolündeki 01 ACC 22 plakalı otomobil, merkezilçesi Adnan Kahveci Bulvarı üzerindeki D.S.İ Baraj Ortaokulu'nun bahçesine devrildi. Yaşanan kazayı gören çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri intikal etti. Yaşanan kazada yaralanan sürücü ile araç içerisinde bulunan M.S. ve F.D. isimli vatandaşlar sağlık ekiplerinin ilk müdahalelerinin ardından Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesine tedavileri yapılmak üzere sevk edildi. Yaşanan kazada can kaybı olmamasıyla beraber okulun çitleri ve aydınlatma direği zarar gördü.