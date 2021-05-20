Adana'da motosiklet kazasında 1 kişi hayatını kaybetti

’nın en büyük ilçeleri arasında yer alanilçesinde, bir motosiklet sürücüsü motosiklet kullanırken kaza yaptı ve motosiklet devrildi. Motosikletin sürücüsü bölgede bulunan vatandaşların yapmış olduğu ihbar neticesinde hızlı bir şekilde hastaneye kaldırıldı. Ancak hastaneye kaldırılan motosiklet sürücüsü yapılan müdahalelere rağmen kurtarılamayarak hayata gözlerini yumdu.

17 Mayıs 2021 tarihinde plakası belli olmayan bir motosiklet, sürücüsünün hakimiyeti kaybetmesi sonrasında yolda devrildi. Kazayı gören vatandaşlar hızlı bir şekilde 112 acil sağlık ve jandarma ekiplerine haber verdi. Bölge hızlı bir şekilde intikal eden yetkililer yaralıyı hızlı bir şekilde hastaneye kaldırdı. Hastanede üç gün boyunca yaşam mücadelesi veren motosiklet sürücüsü yapılan tüm müdahalelere rağmen maalesef kurtarılamadı. Kaza sonrasında yaşamını yitiren genç sürücünün yakınları olayı öğrenince sinir krizleri geçirdi. Polis tarafından geniş çaplı bir soruşturma başlatıldı.