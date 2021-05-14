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Adana’da kendisini döven babasını öldüren genç yakalandı

Kendisini döven ve arkadaşlarına sürekli karışan babasını sırtından vurarak öldüren 16 yaşındaki genç yakalanarak tutuklandı.

14 Mayıs 2021 Cuma 11:24
Adana’da kendisini döven babasını öldüren genç yakalandı
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Adana’da gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre 12 Mayıs günü Yüreğir ilçesine bağlı Çamlıbel Mahallesi Gelincik Caddesi üzerinde ikamet eden Suriye uyruklu Abdulazim Mahmit'ten  bir süre haber alamayan çocukları babalarının oturduğu eve gelerek çaldıkları kapının açılmaması üzerine  oturduğu evin kapısını kırarak içeri girdiler. Girdikleri evde babalarını sırtından vurulmuş halde yerde yatarken bulan çocukları hemen durumu sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri Mahmit’in öldüğünü belirledi.

GÜVENLİK KAMERALARI EKİPLER TARAFINDAN İNCELENDİ

Adana Emniyet Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri ölen Abdulazim Mahmit’in katil zanlısının bulmak için çalışma başlattı. Ekiplerin yaptıkları çalışmada cinayette kullanılan silahı bulamazlarken olay mahallinde pompalı bir tüfeğe ait boş bir kovan buldular. Ekipler, cinayeti çözmek için çevredeki tüm güvenlik kameralarını inceleme altına aldılar.

KATİL MAKTÜL 'ÜN OĞLU ÇIKTI

Ekipler tarafından yapılan incelemelerde Abdulazim Mahmit’i  16 yaşındaki oğlu Muhammed Mahmit'nin öldürdüğü belirlendi. Ekipler katil zanlısı çocuğu mahalleye yakın bir bölgede gözaltına aldı.

KATİL ZANLISI ÇOCUK TUTUKLANDI

Emniyette götürülerek burada ifadesi alınan genç, babasının kendisini dövdüğünü ve arkadaşlarına sürekli olarak karıştığını iddia etti. Olay gününü anlatan Mahmit babasıyla tartıştıklarını ve bunun üzerine de sırtından pompalı tüfekle vurduğunu itiraf etti. İfadesi alınan katil zanlısı mahkemeye çıkarılarak tutuklandı.


Son Güncelleme: 14.05.2021 11:24
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Anahtar Kelimeler:
AdanaCinayet
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