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Adana'da karı koca başından vurulmuş halde bulundu

Adana Karaisalı ilçesinde hayatını sürdüren Mehmet Fevzi Atay ve eşi Elif Atay kendi evlerinde başlarından vurulmuş halde bulundu.

22 Mart 2021 Pazartesi 19:57
Adana'da karı koca başından vurulmuş halde bulundu
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Üzücü olay Adana Karaisalı'da yaşandı.

İlçeye bağlı bir köyde hayatını sürdüren ve emekli öğretmen olan Mehmet Fevzi Atay ve eşi Elif Atay'dan uzun süre haber alamayan yakınları olaydan şüphelendi. Atay çiftinin yakınların evlerine geldi ve kapıyı çaldı. Kapının açılmamasından sonra Atay çiftinin yakınları olayı jandarmaya bildirdi. 

ÇİFT BAŞLARINDAN VURULMUŞ ŞEKİLDE BULUNDU

İhbar üzerine köye giden ekipler Atay çiftinin evine çilingirciyle birlikte girdiğini çifti başlarından vurulmuş şekilde kanlar içinde buldu.

Jandarma olay yerinde inceleme yaptıktan sonra Mehmet Fevzi Atay ve eşi Elif Atay'ın cansız bedenleri otopsi yapılmak için morga kaldırıldı.

Olayın cinayet mi yoksa intihar mı olduğu araştırılıyor.



Son Güncelleme: 22.03.2021 19:57
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Anahtar Kelimeler:
AdanaKARAİSALI
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