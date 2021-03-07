Adana'da kan donduran olay yapılan soruşturmada ortaya çıktı

Adana'da Ceyhan’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre Şahin Özbilen Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir apartmanda oturan 30 yaşındaki Ömer Çelebi evinin zilinin çalması üzerine kapıyı açtı. Kapıyı açar açmaz tabancayla ateş edilen ve defalarca kurşun sıkılan Ömer Çelebi yere yığıldı. Çelebi’ye ateş açan kimliği belirsiz şahıs ise olay yerinden kaçtı. Eşi ve çocuğunun gözleri önünde feci şekilde kurşunlanan boynuna, göğsüne ve kanına isabet eden kurşunlarla yaralanan Çelebi kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi.

SORUŞTURMADA ORTAYA ÇIKAN DETAYLAR ŞOKE ETTİ

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürütmüş olduğu soruşturmada Ömer Çelebi’nin dini nikahlı olarak birliktelik yaşadığı Gizem Yıldız’ın olayı azmettirdiği ortaya çıkarken 30 yaşındaki Gizem Yıldız'ın bu olayı bir süredir görüştüğü 26 yaşındaki Şıhmüslüm Kavut ile planladıkları ve nikahlı eşine silahlı saldırı düzenlettiği belirlendi.

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerinin düzenledikleri soruşturma sonucunda şüpheli olarak ulaştıkları Giem Yıldız ve Şıhmüslüm Kavut yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gizem Yıldız ve Şıhmüslüm Kavut çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

