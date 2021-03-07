İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler ilk müşterilerini karşıladı!
Normalleşme başladı! Restoran ve kafeler...
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve görüntülü arama özelliği geldi!
WhatsApp’ın masaüstü uygulamasına sesli ve...
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
Netflix'ten abonelik ücretlerine zam!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma talebi geldi!
O kentte vatandaşlardan tam kapanma...

Adana'da kan donduran olay yapılan soruşturmada ortaya çıktı

Adana'nın Ceyhan ilçesinde dini nikahla birliktelik yaşadığı kişiyi erkek arkadaşı ile plan yaparak evinde silahla vurdurttu.

07 Mart 2021 Pazar 22:22
Adana'da kan donduran olay yapılan soruşturmada ortaya çıktı
Takip Et:

Adana'da Ceyhan’da meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre  Şahin Özbilen Mahallesi Mimar Sinan Caddesi’ndeki bir apartmanda oturan 30 yaşındaki Ömer Çelebi evinin zilinin çalması üzerine kapıyı açtı. Kapıyı açar açmaz tabancayla ateş edilen ve defalarca kurşun sıkılan Ömer Çelebi yere yığıldı. Çelebi’ye ateş açan kimliği belirsiz şahıs ise olay yerinden kaçtı. Eşi ve çocuğunun gözleri önünde feci şekilde kurşunlanan boynuna, göğsüne ve kanına isabet eden kurşunlarla yaralanan Çelebi kanlar içerisinde yere yığıldı. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin ilk müdahalesi ile hastaneye kaldırılan yaralının durumunun ağır olduğu öğrenildi. 

SORUŞTURMADA ORTAYA ÇIKAN DETAYLAR ŞOKE ETTİ

Polis ekiplerinin olayla ilgili yürütmüş olduğu soruşturmada Ömer Çelebi’nin dini nikahlı olarak birliktelik yaşadığı Gizem Yıldız’ın olayı azmettirdiği ortaya çıkarken 30 yaşındaki  Gizem Yıldız'ın bu olayı bir süredir görüştüğü 26 yaşındaki Şıhmüslüm Kavut ile planladıkları ve nikahlı eşine  silahlı saldırı düzenlettiği belirlendi. 

TUTUKLANDILAR

Polis ekiplerinin düzenledikleri soruşturma sonucunda şüpheli olarak ulaştıkları Giem Yıldız ve Şıhmüslüm Kavut yakalanarak emniyete götürüldü. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Gizem Yıldız ve Şıhmüslüm Kavut çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.



Son Güncelleme: 07.03.2021 22:22
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdanaCinayet
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Araç muayenesi kaç yılda bir yapılmaktadır? Araç muayene kaç yıl geçerlidir?
Araç muayenesi kaç yılda bir yapılmaktadır? Araç muayene kaç yıl geçerlidir?
İşe giriş bildirgesi nasıl yapılmakta?
İşe giriş bildirgesi nasıl yapılmakta?
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Araç muayenesi kaç gün gecikir? 2021 yılında araç muayene cezası fiyatı
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
Camdaki yağmur lekeleri nasıl çıkarılır? Alternatif leke çıkarıcı çözümler
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
İSDEM kullanım klavuzu ve denetimleri belli oldu
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?
Açık Kapı Uygulaması kapatıldı ne demektir?

Popüler Haberler

Fox TV Hepsi Benim yarışması başvuru adresi, başvuru şartları ve whatapp numarası
Teşkilat dizisi izlendi mi? Dizi nasıl? İzleyici görüşleri
Kefaret dizisi izlendi mi, beğenildi mi? Dizi devam eder mi?
Akrep dizisi oyuncu kadrosunda kimler var? Akrep dizisi oyuncu kadrosu
Selena dizisi Zülfikar kimdir? Ümit Erdim kimdir, nereli yaşı kaç?
2021 Devlet destekli geri ödemesiz evalımı başvurusu nasıl yapılır?
MYUH sınav konuları nelerdir? Sınavda sorulan sorular hangi konulardan çıkıyor?
Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ihtiyaç sahibi vatandaşlar için sosyal yardım destekleri nelerdir, nasıl başvuru yapılır?
İnstagram reels ne demektir? İnstagram reels özelliği kullanımı
2021 yılında emekli ikramiyelerine zam artışı olacak mı?
BluTV haftasonu ücretsiz mi? BluTV nasıl izlenir?
Günlük burç yorumları 28 Ağustos 2020 Cuma aşk, aile, sağlık, kariyer ve para konularında burcunuz neler söylüyor?
Fatih Terim Galatasaray’dan ayrıldı mı? Fatih Terim bıraktı mı? Sosyal medyada büyük iddia
Çukur ne zaman final yapacak?
Bağkur borç sildirme nasıl yapılır? 2020 Bağkur borç sildirme başvruru şartları ve işlemleri
Arıza yeni sezonda kimler diziye veda edecek, hangi oyuncular diziye katılacak?
Tövbeler Olsun dizisi Aleyna karakteri kimdir? Çiğdem Tunç'un hayatı ve yer aldığı diziler
Kefaret dizisi Zühre kimdir? Gerçek adı nedir? Nazlı Kar nereli, yaşı kaç?
Hercai dizisinin Aslan Aslanbey'i Doğan Bayraktar'ın hayat hikayesi!
Türk Telekom 650 personel alımı yapacak! 2021 Türk Telekom 650 personel alım kadroları ve şartları
Arıza dizisi Seda kimdir? Eda Şölenci yaşı ve oynadığı diziler

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.