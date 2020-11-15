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Adana'da kahreden haber! Kamyonun altında kalan engelli kişi can verdi

Akşam saatlerinde Adana'da yol kenarında akülü arabasıyla ilerleyen 49 yaşındaki Hüseyin Karlılar kendisine çarpan kamyonun altında kalarak can verdi.

15 Kasım 2020 Pazar 23:43
Adana'da kahreden haber! Kamyonun altında kalan engelli kişi can verdi
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49 yaşındaki engelli vatandaşın hayatını kaybettiği feci trafik kazası akşam saatlerinde adana'da meydana geldi.

Yürümeli engelli olan 49 yaşındaki Hüseyin Karlılar isimli vatandaş akşam saatlerinde akülü tekerlekli aracı ile yol kenarında seyir halindeyken arkasından gelen bir kamyon kontrolünü kaybedip Karlılar'a çarptı. Çarpmanın etkisiyle talihsiz adam yol kenarına savruldu. Kazayı fark eden vatandaşlar durumu hemen 112 sağlık ve polis ekiplerine bildirdi. Kaza yerine gelen gelipler yaptıkları incelemede talihsiz adamın hayatını kaybettiğini tespit etti.Hüseyin Karlılar'a ait akülü tekerlekli araç ise çarpışmanın etkisiyle parçalanmış halde metrelerce ilerde bulundu.

MASKE VE MESAFE YİNE UNUTDU

Kazayı duyan çevredeki vatandaşlar ise olay yerine gelecek maske ve mesafe kuralını hiçe saymaları gözden kaçmadı. Olay yerini incelemeye alan polisin uyarısı üzerine vatandaşlar kaza yerinden uzaklaştı.

Polis ekipleri yaptıkları inceleme sonrasında kaza ile ilgli olarak soruşturma ve Karlılar'a çarpıp kaçan kamyon sürücüsünü yakalamak için çalışma başlattı.

 


 

 

Kaza, saat 20.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Büyükdikili Mahallesi Tapantepe Yolu'nda meydana geldi. Yürüme engelli Hüseyin Karlılar'a, akülü tekerlekli sandalyesi ile yol kenarında ilerlerken plakası alınamayan bir kamyon çarpıp, kaçtı. Sesi duyup, yardıma koşan çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine gelen sağlık ekipleri, Karlılar'ın öldüğünü belirledi. Kaza sırasında akülü tekerlekli sandalyenin parçalanarak yüzlerce metre uzağa savrulduğu dikkat çekti.

 

MASKESİZ TOPLANDILAR

Kazayı duyup, olay yerine gelen onlarca mahalle sakininin koronavirüs tedbirlerini hiçe sayıp, maske takmadıkları ve sosyal mesafe kuralına uymadıkları görüldü. Mahalle sakinleri, polisin uyarısı sonrası kaza yerinden uzaklaştı. 

Polis, Hüseyin Karlılar'ın ölümüne neden olan sürücüyü yakalamak için çalışma başlattı.



Son Güncelleme: 15.11.2020 23:43
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Anahtar Kelimeler:
AdanaTrafik Kazası
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