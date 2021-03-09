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Adana'da gerçekleşen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı

Adana'nın Karataş ilçesinde düzenlenen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yaptığı belirlenen 2 şüpheli gözaltına alındı.

09 Mart 2021 Salı 23:33
Adana'da gerçekleşen operasyonda tarihi eser kaçakçılığı yapan 2 şüpheli yakalandı
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Adana’nın Karataş İlçesinde meydana gelen olayda edinilen bilgilere göre İl Jandarma Komutanlığı ekiplerine gelen ihbarda Bahçe Mahallesinde 2 kişinin tarihi eser bulundurduğu söylenince ekipler tarafından çalışma başlatıldı.

Ekipler tarafından yapılan operasyonda tarihi eser bulunduran 2 şüpheli için 2 farklı adrese aynı anda operasyon başlatıldı. Yapılan operasyon tarihi eser olarak nitelendirilen 4 kandil, 3 çanak, 1 gözyaşı şişesi, Roma Dönemi'ne ait 2 sikke ve 19 metal obje ekipler tarafından ele geçirildi. Operasyon sonucunda 2 şüpheli gözaltına alınırken ele geçirilen objeler Adana Müze Müdürlüğüne teslim edildi.



Son Güncelleme: 09.03.2021 23:33
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Anahtar Kelimeler:
AdanaOperasyon
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