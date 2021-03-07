Adana’da gerçekleşen kazada otomobil şarampole yuvarlandı: 2 kişi yaralandı

Adana’nın Çukurova İlçesinde gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Topalak mahallesinde yolda seyir halinde olan Yakup K. adlı kişinin kullandığı otomobil sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesiyle şarampole yuvarlandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ekipleri polis ekipleri ve itfaiye ekipleri intikal etti..

İtfaiye ekipleri şarampole yuvarlanan araç içerisindeki Yakup K. ve Fatih K.’yı yaralı olarak çıkararak ilk müdahaleleri olay yerinde yapıldı. Yaralılar daha sonra tedavi için hastaneye kaldırıldı. Kaza yapan araç kullanılmaz hale gelirken hastanede tedavi altına alınan yaralıların durumunun iyi olduğu öğrenildi.