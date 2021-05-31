İstanbul 15°
sağanak
GÜNDEM TEKNOLOJİ ÖZEL HABER SPOR DÜNYA EKONOMİ SİYASET SAĞLIK YAŞAM
BİST
1127
ALTIN
501.986
DOLAR
8.2591
STERLİN
10.7909
EURO
9.6937
21 Mayıs 2021 vaka tablosu açıklandı! Vaka sayısı 10 binin altında
Son Dakika
21 Mayıs 2021 vaka tablosu...
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana geldi!
Son Dakika
Çin'de 7,3 büyüklüğünde deprem meydana...
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor? Uzman isimden çarpıcı yanıt
Son Dakika
Koronavirüs aşısı kısırlık mı yapıyor?...
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!
Son Dakika
Koronavirüs semptomlarına yeni belirtiler eklendi!

Adana'da gelin ve kayınpeder arasında 'mangal' kavgası çıktı

Gelin ve kayınpeder arasında çıkan kavga kanlı biterken yaralananlar hastaneye kaldırıldı.

31 Mayıs 2021 Pazartesi 13:37
Adana'da gelin ve kayınpeder arasında 'mangal' kavgası çıktı
Takip Et:

Adana gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Seyhan ilçesinde yaşayan Mustafa Ö. ve gelini Emine Ö. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı.

Olay Mustafa Ö'nün alınan tavuklar ile mangal yapılmasını istemesi üzerine kavga çıktı. Gelin kayınpeder arasında çıkan tavuk tartışmasının büyümesiyle Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopa ile Emine Ö.'nün başına vurdu.

BİRİ BAŞINDAN BİRİ GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Aldığı darbe ile başından yaralanan Emine Ö., mutfağa giderek oradan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve kanından bıçakladı.

Korkunç olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polis ve sağlık intikal etti.

BIÇAKLANAN KAYINPEDERİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.'yü Seyhan’da hastaneye kaldırılırken gelini Emine Ö.'yü ise Adana’da bir hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Emine Ö. İse hastaneye kaldırılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Aile yakınları Emine Ö.'den şikayetçi oldu.


Son Güncelleme: 31.05.2021 13:37
Takip Et:
Anahtar Kelimeler:
AdanaKavga
Yorumlar
Avatar
Adınız
Yorum Gönder
Kalan Karakter:
Yorumunuz onaylanmak üzere yöneticiye iletilmiştir.×
Dikkat! Suç teşkil edecek, yasadışı, tehditkar, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, müstehcen, ahlaka aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk içeriği gönderen Üye/Üyeler’e aittir.
İlgili Haberler
Migros tüm sucuklarda indirim!
Migros tüm sucuklarda indirim!
31 Mayıs 2021 Migros 2 kat money hediye kampanyası
31 Mayıs 2021 Migros 2 kat money hediye kampanyası
Şok market 4-10 Haziran 2021 indirimli ürünler broşürü
Şok market 4-10 Haziran 2021 indirimli ürünler broşürü
2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir?
2021 Zilkade ayı ne zaman başlıyor, hangi gün, önemi nedir?
Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü, ne zaman öldürüldü?
Nezen Germiyen kimdir? Nezen Germiyen'i kim öldürdü, ne zaman öldürüldü?
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin tabirleri ve yorumları
Rüyada büyük fare görmek ne anlama gelir? Rüyada büyük fare görmenin tabirleri ve yorumları

Popüler Haberler

Vişnelerin faydaları nelerdir? Evde lezzetli vişne reçeli nasıl yapılır?
TJK 31 Mayıs 2021 Pazartesi at yarışı sonuçları
Belçim Bilgin kimdir? Kaç yaşındadır? Belçim Bilgin'in hayatı
Hayatın Ritmi Dr. Halit Yerebakan kimdir?
Burak Khan kimdir, kaç yaşında, nereli?
istenmeyen sms şikayet hattı var mı? İstenmeyen sms gönderen nasıl şikayet edilir? 2021
Bugün TV 8 ekranlarında hangi diziler var? 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8 yayın akışı
Bu sene aşure günü ne zaman? Aşure günü ne yapmak gerekir? Aşure günü ne zaman başlıyor?
Bulgaristan asgari ücret ve yaşam maliyeti ne kadar? 2021
Rusya'da asgari ücret ve çalışma şartları nasıl? 2021
Survivor 2021 107. bölüm fragmanı 31 Mayıs 2021 Pazartesi TV 8
Karantinaya alındım gıda yardımı nasıl alırım? 14 gün izolasyonda gıda yardımı nasıl alırım?
Sosyal Yardımlaşma kömür yardımı başvuru şartları nelerdir? 2021 kömür yardımından kimler yararlanabilir?
Arka Sokaklar dizisinde Asiye Çoban karakterini Melisa Şalgam canlandırıyor
Kefaret dizisi Melis kimdir? Senay Dede kimdir? Kaç yaşında, nereli? Evli mi?
Ptt emekli kredisi nasıl alınır? 2021 Ptt emekli düşük faizli kredi çekme işlemleri
ÖSYM 2021 kayıtları ne zaman başlıyor? Üniversite kayıtları ve kayıtları nasıl, nereden yapılır?
Kanser hastaları nasıl malulen emekli olur? 2021 Sgk kanser hastaları malulen emeklilik şartları
Emanet dizisi İkbal kimdir? Gülay Özdem kimdir, nereli yaşı kaç?
Engelli hakları nelerdir? 2021 Engelli haklarından kimler yararlanabilir
Canberk Gültekin kimdir? Yer aldığı projeler neler? Aslen nereli?

Anketler Karikatürler
Copyright © 2021 - Tüm hakları saklıdır.
Gürsesgazetesi.com

info@gursesgazetesi.com

Bağımsız Sondakika Güncel Haberler!

Künye İletişim Sitene Ekle
Yazılım: Güncel Haber sitemiz Gürses Gazetesi TE Bilişim Altyapısını Kullanmaktadır.