Adana'da gelin ve kayınpeder arasında 'mangal' kavgası çıktı

Adana gerçekleşen olayda edinilen bilgilere göre Seyhan ilçesinde yaşayan Mustafa Ö. ve gelini Emine Ö. arasında tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın büyümesiyle kavga çıktı.

Olay Mustafa Ö'nün alınan tavuklar ile mangal yapılmasını istemesi üzerine kavga çıktı. Gelin kayınpeder arasında çıkan tavuk tartışmasının büyümesiyle Mustafa Ö., bahçeden aldığı sopa ile Emine Ö.'nün başına vurdu.

BİRİ BAŞINDAN BİRİ GÖĞSÜNDEN YARALANDI

Aldığı darbe ile başından yaralanan Emine Ö., mutfağa giderek oradan aldığı bıçakla kayınpederini göğsünden ve kanından bıçakladı.

Korkunç olayın ihbar edilmesiyle bölgeye polis ve sağlık intikal etti.

BIÇAKLANAN KAYINPEDERİN DURUMU AĞIR

Sağlık ekibinin ilk müdahalesini yaptığı yaralılardan Mustafa Ö.'yü Seyhan’da hastaneye kaldırılırken gelini Emine Ö.'yü ise Adana’da bir hastaneye kaldırıldı. Kaldırıldığı hastanede ameliyata alınan Mustafa Ö.'nün durumunun ağır olduğu belirtildi.

GAZETECİLERE TEPKİ GÖSTERDİ

Emine Ö. İse hastaneye kaldırılırken kendisini görüntüleyen gazetecilere tepki gösterdi. Hastanedeki tedavisinin ardından polis tarafından gözaltına alındı. Aile yakınları Emine Ö.'den şikayetçi oldu.