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Adana'da feci trafik kazası! Karı koca hayatını kaybetti

Adana Kozan'da meydana gelen trafik kazasında araç içinde bulunan karı koca hayatının kaybetti. Araç sürücü oğulları dahil 4 kişi ise yaralandı.

13 Eylül 2020 Pazar 01:00
Adana'da feci trafik kazası! Karı koca hayatını kaybetti
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Adana Kozan'da meydana gelen trafik kazasında Öztürk ailesi fertlerinden karı koca olan 57 yaşındaki Ömer Öztürk ve 65 yaşındaki Emine Öztürk hayatını kaybetti.

Üzücü kaza Adana Kozan karayolunda bir kavşakta meydana geldi. Sürücüsünün 24 yaşındaki Furkan Öztürk olduğu araç karayolunda seyir halindeyken , kavşakta karşılaştığı ve Durmuş Topuzoğlu'nun sürdüğü kamyonet ile çarpıştı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle olay yerine 112 sağlık ekipleri yönlendirildi. Olay yerine gelen ekipler yaptıkları ilk incelemede sürücünün babası olan 57 yaşındaki Ömer Öztürk'ün hayatını kaybettiğini diğer 5 kişinin ise yaralandığını belirledi.


Yaralı vatandaşlar olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra ambulanslar ile hastanelere sevk edildi. Hastanede doktorların tüm çabalarına rağmen 65 yaşındaki Emine Öztürk hayatını kaybetti. Sürücü dahil diğer 4 yaralının ise hastanede tedavilerine devam edildiği öğrenildi.

Öte yandan Jandarma kaza ile ilgli olarak soruşturmasını sürdürüyor.

 



Son Güncelleme: 13.09.2020 01:00
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Adana Kozan Trafik KazasıKarı Koca Trafik Kazasında Hayatını Kaybetti
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