Adana'da feci ölüm! Müşterisine siparişe gitti hayatını kaybetti

Üzücü ölüm olayı bugün Adana Seyhan'da meydana geldi.

İlçe'de yaşayan 37 yaşındaki Nail Polat isimli vatandaş çalıştığı markete sipariş gelince işe koyuldu. Kendisine müşteri Murat Akol tarafından verilen siparişi hazırlayan Polat, hazırladığı siparişi müşterisinin evine teslim etmek için Akol'un evine gitti.

Apartmanın 9.katına çıkan ve siparişi teslim eden Polat aşağı inmek için asansörü bulunduğu kata çağırdı.O sırada asansör başka kattayla Polat bir anlık dikkatsizlik ile kapıyı açtı zemin kata düştü.

O sırada olayı gören müşteri Akol hemen 112 sağlık ekiplerine polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede talihsiz adamın hayatının kaybettiğini tespit etti. 37 yaşındaki adamın cansız bedebi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.

Polis üzücü olay ile ilgili olarak inceleme başlattı.