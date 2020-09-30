Adana'da feci ölüm! Müşterisine siparişe gitti hayatını kaybetti

Üzücü ölüm olayı bugün Adana Seyhan'da meydana geldi.
İlçe'de yaşayan 37 yaşındaki Nail Polat isimli vatandaş çalıştığı markete sipariş gelince işe koyuldu. Kendisine müşteri Murat Akol tarafından verilen siparişi hazırlayan Polat, hazırladığı siparişi müşterisinin evine teslim etmek için Akol'un evine gitti.
O sırada olayı gören müşteri Akol hemen 112 sağlık ekiplerine polise haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaptıkları ilk incelemede talihsiz adamın hayatının kaybettiğini tespit etti. 37 yaşındaki adamın cansız bedebi otopsi yapılmak üzere adli tıp kurumuna kaldırıldı.
Polis üzücü olay ile ilgili olarak inceleme başlattı.
Son Güncelleme: 30.09.2020 00:29