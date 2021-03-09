Adana'da feci olay! Kilim silkelerken aşağıya düşen hamile kadın ağır yaralandı

20 yaşındaki genç bir anne ve bebeğini yaralandığı feci olay Adana Yüreğir ilçesinde yaşandı.

Gelen bilgilere göre Yüreğir'de 2 katlı bir evde yaşamını sürdüren 20 yaşındaki 9 aylık hamile kadın Hasne Hammadi sabah erken saatlerde evinde temizlik yaptığı esnada, 2 .katta bulunan evin damından aşağıya kilim silkeledi.

Kilim silkelerken bir anda dengesini kaybeden talihsiz kadın 2.kattan aşağıya düştü. Hamile kadının yere düştüğünü gören mahalleli durumu hemen polis ve 112 sağlık personeline bildirdi.

ANNE VE BEBEĞİN DURUMUN KRİTİK

Genç kadının düştüğü eve gelen ekipler ağır yaralanan hamile anneyi yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırdı. Hastaneden edinilen bilgiye göre anne ve bebeğin yaşam savaşı devam ediyor.

Öte yandan polis olayla ilgili olarak inceleme başlattı.