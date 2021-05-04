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Adana'da feci olay! 13. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi

Adana Seyhan'da yaşanan üzücü olayda, 12 yaşındaki Talha Arslantaş isimli genç evlerinin balkonuna çıktığı esnada bir anlık dalgınlığı sonucu dengesini kaybetti ve 13.kattan aşağıya düşerek yaşamını yitirdi.

04 Mayıs 2021 Salı 01:58
Adana'da feci olay! 13. kattan düşen 12 yaşındaki çocuk yaşamını yitirdi
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12 yaşındaki bir çocuğun ölümüyle sonuçlanan üzücü olay akşam saatlerinde Adana Seyhan'da yaşandı.

Gelen bilgilere göre ilçede yaşayan  Arslantaş ailesinin 12 yaşındaki oğlu Talha Arslantaş akşam saatlerinde evlerinin balkonuna çıktı.

13.kattan aşağıya düşen çocuk yaşamını yitirdi

Talha Arslantaş balkonda bulunduğu esnada bir anda dengesini kaybetti ve 13.kattan zemine düştü. Olayı gören ailesinin haber vermesiyle birlikte olay yerinde polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekipler yaptıkları incelemede talihsiz çocuğun yaşamını yitirdiğini tespit etti. Olay yerinde yapılan savcılık incelemesinden sonra Talha Arslantaş'ın cansız bedeni otopsi yapılmak üzere morga kaldırıldı.

Polis ekipleri olay yerinde inceleme yaparken, soruşturma başlatıldı.

 

 

 




Son Güncelleme: 04.05.2021 01:58
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Anahtar Kelimeler:
Adana13.kattan Aşağıya DüştüTalha Arslantaş
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