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Adana’da feci kaza! Yük treninin çarpmasıyla kolu koptu

Adana Yüreğir'de tren yolunda karşıdan karşıya geçmek isteyen bir vatandaşa yük treni çarptı. Treni çarptığı kişinin kolu koparken ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

22 Kasım 2020 Pazar 22:18
Adana’da feci kaza! Yük treninin çarpmasıyla kolu koptu
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Feci tren kazası akşam saatlerinde Adana Yüreğir ilçesinde tren yolu üzerinde meydana geldi.

Gelen bilgilere göre bir vatandaş akşam saatlerinde tren yolunun geçtiği bölgede karşıdan karşıya geçmek istedi. Tren yoluna yaklaşan kişiye yük treni çarptı. Çarpamın etkisiyle savrulan ve ismi öğrenilemeyen kişinin kolu koptu. Kaza fark eden makinist hemen treni durdurdu ve polis ile 112 sağlık ekiplerine durumu ihbar etti.


Olay yerine gelen ekipler kolu kopan ve üzerinde kimlik çıkmayan kişiye ilk müdahaleyi yaptıktan sonra ağır yaralı olarak hastaneye kaldırıldı. Kopan kol ise polis tarafından bölgede bulunarak sağlık çalışanlarına teslim edildi.

Adana Şehir hastanesinde acil olarak ameliyata alınan kişinin durumunun kritik olduğu açıklanırken, polis kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı. Tren makinisti ise ifadesi alınmak üzere karakola götürüldü.



Son Güncelleme: 22.11.2020 22:18
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AdanaTren KazasıAdana Tren Kazası
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