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Adana'da feci kaza! 3 ölü

Adana Ceyhan'da meydana gelen kazada seyir halinde olan içerisinde 3 kişinin bulundu araç, tıra arkasından çarptı. Kazada araç içinde sıkışan 3 kişi can verdi.

07 Mart 2021 Pazar 22:59
Adana'da feci kaza! 3 ölü
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3 kişinin can verdiği feci trafik kazası akşam saatlerinde Adana Ceyhan ilçesinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve içerisinde 3 kişinin bulundu araç Adana- Gaziantep karayolunda Ceyhan civarlarında yolda seyir halindeyken, sürücüsünün Eren K. olduğu yüklü tıra arkadan çarptı.

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine kurtama, polis ve 112 sağlık personellerin sevk edildi.

3 kişi can verdi

Kaza yerine gelen ekipler hurdaya dönen araç içinde ki 3 kişinin sıkışarak can verdiğini belirledi. Hayatının kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri araç içinden çıkarıldıktan sonra yapılan inceleme sonrada morga kaldırıldı. Tır sürücüsü ise kazada yaralandı ve 

Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.



Son Güncelleme: 07.03.2021 22:59
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Anahtar Kelimeler:
TırAdana Tır Kazası
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