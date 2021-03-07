Adana'da feci kaza! 3 ölü

3 kişinin can verdiği feci trafik kazası akşam saatlerinde Adana Ceyhan ilçesinde meydana geldi.

Sürücüsünün ismi henüz öğrenilemeyen ve içerisinde 3 kişinin bulundu araç Adana- Gaziantep karayolunda Ceyhan civarlarında yolda seyir halindeyken, sürücüsünün Eren K. olduğu yüklü tıra arkadan çarptı.

3 kişi can verdi

Kazayı gören vatandaşların ihbar etmesiyle birlikte olay yerine kurtama, polis ve 112 sağlık personellerin sevk edildi.

Kaza yerine gelen ekipler hurdaya dönen araç içinde ki 3 kişinin sıkışarak can verdiğini belirledi. Hayatının kaybeden 3 kişinin cansız bedenleri araç içinden çıkarıldıktan sonra yapılan inceleme sonrada morga kaldırıldı. Tır sürücüsü ise kazada yaralandı ve

Polis ekipleri kaza ile ilgili olarak soruşturma başlattı.