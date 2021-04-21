Adana'da feci kaza! 3 kişi can verdi

3 kişinin can verdiği feci trafik kazası akşam saatlerinde Adana Saimbeyli'de yaşandı.

Adana Saimbeyli ilçesi arasında karayolunda seyir halinde olan Yaşar Menteş isimli sürücünün kullandığı özel otomobil, İbrahim Türk'ün yönetimindeki pikap türü araç ile kafa kafaya çarpıştı.

3 kişi öldü, 3 kişi yaralandı

Kazayı gören çevredeki sürücülerin haber vermesiyle birlikte olay yerine polis ve 112 sağlık personeli sevk edildi. Olay yerine kısa süre içinde gelen ekipler otomobilin sürücüsü ve yanında yolcu olarak bulunan Dursun Gülay Menteş'in hayatını kaybettiğini, Ali Emre Menteş'in 30 yaşındaki Esra Yılmaz'ın ve 5 yaşındak Ayşe Yılmaz'ın ise ağır yaralandığını tespit etti. Yaralıları olay yerinde yapılan ilk müdahaleden sonra hastaneye kaldırıldı. Ancak hastanedeki doktorların tüm çabalarına rağmen Ali Emre Menteş hayatını kaybetti. Pikap sürücüsü dahil diğer yaralıların ise durumlarının kritik olduğu aktarıldı.

Kaza ile ilgili olarak soruşturma başlatıldı.