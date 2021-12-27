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Adana’da eski sevgilisinin yüzünü usturayla parçaladı!

Adana’da bir süre önce ayrıldığı sevgilisine takıntılı olan bir adam, kız arkadaşının yüzünü usturayla parçaladı. Saplantılı aşık polis tarafından yakalanırken, ifadesinde 'pişmanım' dediği öğrenildi.

27 Aralık 2021 Pazartesi 13:35
Adana’da eski sevgilisinin yüzünü usturayla parçaladı!
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Adana'nın Çukurova ilçesinde yaşayan 38 yaşındaki A.O. isimli bir kadın 2017 yılında Sefer B. (31) adlı bir genç ile aşk yaşamaya başladı. İlişkinin ilerleyen dönemlerinde Sefer B.'nin kıskançlıklarından ve şiddetinden bıkan genç kadın, sevgilisinde ayrılma kararı aldı.

5 ay süren ilişki sonunda Sefer B.'den bir türlü kurtulamayan A.O. saplantılı eski sevgilisinin tekrar birlikte oma tekliflerini sürekli geri çevirdi. Ayrıldıktan hemen aracına silahlı saldırı düzenleyen ve bacaklarından yaralanan A.O. Sefer B.'den şikayetçi oldu. Yapılan şikayet üzerine hakkında dava açılan Sefer B. 2 yıl 9 ay hapis cezası alırken, cezaevinde yattığı 4 aylık süre göz önünde bulunduruldu ve tahliyesine karar verildi.

13 KEZ ŞİKAYET ETTİ!

Sefer B. cezaevinden çıktıktan sonra genç kadını tekrar rahatsız etmeye başladı tekrar birlikte olmak istediğini söyledi. A.O. o günden itibaren tam 13 kez savcılığa giderek şikayetçi oldu ve emniyet güçleri bu defa kadına panik butonu verdi ve Sefer B.'ye de elektronik kelepçe takıldı.

Emniyet kelepçesi ve uzaklaştırma kararı olmasına rağmen 28 Kasım akşamı Sefer B., A.O.'nun bir restoranda olduğunu öğrendi ve bileğindeki kelepçeyi çıkararak restorana gitti. Genç kadını önce arp eden Sefer B., kadının yüzünü usturayla parçaladıktan sonra olay yerinden hızla kaçtı. 

Genç kadın olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırıldı ve yüzüne dikiş atılırken Sefer B. hakkına ise yakalama çıkarıldı.  ise polis tarafından aranmaya başlandı.

"PİŞMANIM"

Polis ekipleri başlattıkları arama çalışmalarından belirledikleri adreste Sefer B.'yi yakalayarak gözaltına alırken, işlemlerinin tamamlanması sonrası Sulh Ceza Hakimliği'ne sevk edilen Sefer B. mahkeme tarafından tutuklanarak cezaevine gönderildi. Sefer B.'nin polise verdiği ifadesinde üzerine atıl suçları kabul etmediğini ve saldırı için de pişman olduğunu söylediği öğrenildi.


Son Güncelleme: 27.12.2021 13:35
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Anahtar Kelimeler:
AdanaSaplantılı AşıkUsturaSaldırıKadına şiddet
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